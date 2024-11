Kracherlose beim Sachsenpokal: "Leichte Duelle gibt es sowieso nicht mehr"

Vom Papier her sind die Veilchen als letzter verbliebener Drittligist Favorit. Dass das nichts zu bedeuten hat, ist bekannt... Heidrich zur Rollenverteilung: "Wir wollen den Sachsenpokal gewinnen und da müssen wir ohnehin in der Lage sein, jeden zu schlagen."

"Alle, die wie ich damals dabei waren, wissen wie blöd es sich anfühlt, mit dem Pokal-Aus im Gepäck nach Hause zu fahren. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ergebnis geradezurücken. Zumindest spielt das in meiner Betrachtung eine Rolle. Unseren Fans geht es genauso."

CFC - FCE, dieses Duell gab es letztmals im Viertelfinale 2022/23. Am 22. März 2023 siegte Chemnitz klar mit 3:0. Aues Sportchef Matthias Heidrich (46) sieht die Zeit gekommen, diese Rechnung zu begleichen.

Die alten Bezirksrivalen treffen sich am Wochenende 22./23. März 2025 im Stadion der Gellertstraße. Den zweiten Hit gibt es in Leipzig, wenn Chemie im Stadtduell Lok empfängt.

Genauso wie das Bezirks-Duell seine Schatten bereits vorauswirft, blickt man in der Messestadt voller Vorfreude aufs Derby Chemie gegen Lok.

"Wir werden als Außenseiter diese große Herausforderung mit unserem Publikum im Rücken annehmen und alles an Leidenschaft gegen den Schacht reinwerfen."

"Das ist natürlich ein Hammer-Los für unser Team, Fans, die Stadt und die gesamte Region", so Sportchef Chris Löwe.

Der CFC, der in Runde drei mit Dresden bereits einen Drittligisten aus dem Wettbewerb kegelte , freut sich.

Toni Wachsmuth (38), Sportdirektor beim Regionalliga-Spitzenreiter Lok Leipzig:

"Ein interessantes Spiel im Viertelfinale, ein Stadtderby auswärts! Leichte Aufgaben gibt es spätestens ab dem Viertelfinale sowieso nicht mehr und natürlich will jede Mannschaft weiterkommen, so auch wir!"

Die Viertelfinalspiele im Überblick:

VfB Empor Glauchau - Dresden Laubegast

VfB Auerbach/BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lok Leipzig

Chemnitzer FC - Erzgebirge Aue

FC Grimma - SV Lipsia Eutritzsch/FSV Motor Marienberg

Die Runde der letzten Acht ist für das Wochenende am 22./23. März 2025 angesetzt. Das Endspiel steigt dann am "Tag der Amateure" am 24. Mai.

Erstmeldung 15.41 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.29 Uhr