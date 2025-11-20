Viertelfinale Sachsenpokal: Riesiges Losglück für Erzgebirge Aue!

Leipzig - Nur noch acht Teams dabei, wer schnappt sich in dieser Saison den Sachsenpokal ? Am Donnerstagnachmittag wurden die Viertelfinalspiele ausgelost. Und es sind wieder einige Kracherduelle dabei.

Im "vorgezogenen Finale" schaltete Erzgebirge Aue am Samstag Lok Leipzig mit 1:0 aus. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Vorne dran: Drittligist Erzgebirge Aue, der im "vorgezogenen Finale" am vergangenen Wochenende Lok Leipzig mit Ach und Krach mit 1:0 besiegen konnte.

Die Veilchen müssen zum letzten verbleibenden Siebtligisten, SSV Fortschritt Lichtenstein.

Ausgerechnet Dynamo Dresdens U19-Akteur Quentin Enold (17) spielte beim MDR Losfee und brachte den Erzgebirgern das vermeintlich leichte Spiel.

Schwerer haben es auf der anderen Seite die verbleibenden Regionalligisten Chemnitzer FC und FSV Zwickau. Die beiden Teams müssen jeweils zu einem Fünftligisten. Der CFC reist zum FC Grimma, der FSV muss nach Auerbach.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) mahnt schon jetzt: "Auch wenn wir im kommenden Jahr auf dem Papier als Favorit ins Viertelfinale gehen, dürfen wir keinen Gegner unterschätzen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen ins Halbfinale."

Im letzten gelosten Duell treffen die BSG Stahl Riesa und der VFC Plauen aufeinander.