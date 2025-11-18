Schiri im Sachsenpokal-Kracher Lok gegen Aue räumt ein: Elfer wäre "akzeptable Entscheidung"

Leipzig - Der ausgebliebene Elfmeterpfiff im Sachsenpokal-Kracher gegen den FC Erzgebirge Aue ärgert das Team des 1. FC Lokomotive Leipzig auch Tage später noch. TAG24 hat mit dem Schiedsrichter und dessen Beobachter über die strittige Szene gesprochen.

Schiedsrichter Michael Näther (26, l.) bewertete die Strafraum-Aktion gegen Eren Öztürk (21, r.) nicht als strafwürdig. © imago/Picture Point

Vorab: Auch in der 5. Minute gab es eine 50:50-Situation, als Loks David Grözinger (26) Aue-Stürmer Erik Weinhauer (24) im Strafraum von hinten berührte und dieser fiel. Michael Näther (26) ließ weiterlaufen.

Heikel wurde es für den Unparteiischen aus Neschwitz auch in der 88. Minute, als Erik Majetschak (25) Gegenspieler Eren Öztürk (21) nach dessen Torabschluss am Fuß traf. Einige Leipziger Spieler forderten den Elferpfiff, der aber auch hier ausblieb.

Eine Analyse dieser Szene sei "unmittelbar nach dem Spiel in der Schiedsrichter-Kabine zusammen mit dem anwesenden Schiedsrichter-Beobachter Lars Albert erfolgt", teilte Albert (47) TAG24 mit und stellte sogleich Näthers "starke Spielleitung" heraus.

In der "komplexen Strafraumsituation" habe der 26-Jährige "in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen" müssen, ohne auf Videoassistent (VAR) oder eine Zeitlupe zurückgreifen zu können. Zudem sei Öztürk "kontrolliert zum Abschluss gekommen, was die Beurteilung nochmals erschwert".

Majetschaks Fußkontakt habe nach dem Torabschluss stattgefunden, ohne den Leipziger dabei zu beeinträchtigen. Aber Albert räumt ein: "Nach Ansicht der Bilder und Zeitlupe wäre ein Strafstoßpfiff auch vertretbar gewesen."