Unterklassige Gegner und ein Lokalduell für die großen Drei: "Mehr Pokal geht nicht"

Leipzig - Die großen Drei gehen sich im Sachsenpokal-Viertelfinale aus dem Weg!

Auf Jens Härtels (56) Mannschaft wartet der SSV Fortschritt Lichtenstein. © Picture Point/Gabor Krieg

Erzgebirge Aue, der Chemnitzer FC und der FSV Zwickau, die letzten drei Profiklubs im Wettbewerb, bekamen am Donnerstag allesamt unterklassige Gegner zugelost.

Losfee Quentin-Orlando Enold, Juniorenspieler bei Dynamo Dresdens 'U19', bewies ein glückliches Händchen und bescherte Siebtligist Fortschritt Lichtenstein obendrein das Spiel des Jahres gegen Pokalfavorit Aue.

"Der einzige Siebtligist im Viertelfinale trifft auf den einzigen Drittligisten. Mehr Pokal geht nicht und allein der Weg von Lichtenstein unter die letzten Acht ist uns Warnung genug", sagt Veilchen-Coach Jens Härtel (56).

Für seinen FCE ist es quasi ein Heimspiel, trennen beide Stadien doch gerade einmal 23 Kilometer. Doch Vorsicht! Lichtenstein hatte im Achtelfinale den Sechstligisten Dresdner SC mit 5:2 ausgeschaltet.