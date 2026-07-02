Sachsenpokal-Auslosung: Kleine Panne, große Spiele

Leipzig - Der Stachel der Enttäuschung über das Ausscheiden der DFB-Elf bei der WM sitzt noch tief, da steht bereits der nächste Wettbewerb in den Startlöchern. Am Donnerstag wurden die 1. und 2. Runde des Sachsenpokals ausgelost, an dem in dieser Saison 84 Mannschaften teilnehmen. Gleich 44 Freilose wurden verteilt.

Die Töpfe zur Auslosung der 1. und 2. Sachsenpokal-Runde 2026/27. © Sächsischer Fußball-Verband

Von der 1. Runde befreit waren von vornherein die elf oberklassigsten sächsischen Vereine aus der Regionalliga Nordost (Titelverteidiger Erzgebirge Aue, Lok Leipzig, Chemie Leipzig, Chemnitzer FC, FSV Zwickau) und der Oberliga NOFV-Süd (FC Eilenburg, SC Freital, VfB Auerbach, VFC Plauen, Budissa Bautzen, Empor Glauchau).

Als Heimteams gesetzt waren die 13 Kreispokalsieger, die nicht gegeneinander antreten dürfen. Zudem wurde territorial gelost, um weite Anfahrten zu vermeiden. Darüber hinaus genießen während des kompletten Wettbewerbs alle unterklassigen Teams Partien auf eigenem Rasen.

In der 2. Runde muss Pokalsieger Aue eine weite Reise nach Weißwasser antreten, das Topspiel steigt zwischen dem VfB Auerbach und Lok Leipzig. Chemie Leipzig muss nach Mittweida, der Chemnitzer FC zum Dresdner SC und der FSV Zwickau in die Dresdner Umgebung.

Losfee in der Leipziger LVZ-Kuppel war Björn Steigert, Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe. Im Trio mit Pokalchef Jens Breidel und SFV-Vizepräsident Volkmar Beier gab es kurz nach dem Start eine kleine Zieh-Panne, als ein Verein aus dem falschen Topf gezogen wurde. Wenige Minuten später war der Fehler aber behoben.