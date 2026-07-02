Sachsenpokal-Auslosung: Kleine Panne, große Spiele
Leipzig - Der Stachel der Enttäuschung über das Ausscheiden der DFB-Elf bei der WM sitzt noch tief, da steht bereits der nächste Wettbewerb in den Startlöchern. Am Donnerstag wurden die 1. und 2. Runde des Sachsenpokals ausgelost, an dem in dieser Saison 84 Mannschaften teilnehmen. Gleich 44 Freilose wurden verteilt.
Von der 1. Runde befreit waren von vornherein die elf oberklassigsten sächsischen Vereine aus der Regionalliga Nordost (Titelverteidiger Erzgebirge Aue, Lok Leipzig, Chemie Leipzig, Chemnitzer FC, FSV Zwickau) und der Oberliga NOFV-Süd (FC Eilenburg, SC Freital, VfB Auerbach, VFC Plauen, Budissa Bautzen, Empor Glauchau).
Als Heimteams gesetzt waren die 13 Kreispokalsieger, die nicht gegeneinander antreten dürfen. Zudem wurde territorial gelost, um weite Anfahrten zu vermeiden. Darüber hinaus genießen während des kompletten Wettbewerbs alle unterklassigen Teams Partien auf eigenem Rasen.
In der 2. Runde muss Pokalsieger Aue eine weite Reise nach Weißwasser antreten, das Topspiel steigt zwischen dem VfB Auerbach und Lok Leipzig. Chemie Leipzig muss nach Mittweida, der Chemnitzer FC zum Dresdner SC und der FSV Zwickau in die Dresdner Umgebung.
Losfee in der Leipziger LVZ-Kuppel war Björn Steigert, Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe. Im Trio mit Pokalchef Jens Breidel und SFV-Vizepräsident Volkmar Beier gab es kurz nach dem Start eine kleine Zieh-Panne, als ein Verein aus dem falschen Topf gezogen wurde. Wenige Minuten später war der Fehler aber behoben.
Sachsenpokal: Alle Partien der 1. Runde
Topf Nord:
- BSV Einheit Frohburg - Großenhainer FV
- ESV Delitzsch - SG Rotation Leipzig
- SG Olympia Leipzig - SV Lindenau
- Berbisdorfer SV - SV Liebertwolkwitz
- SG Motor Wilsdruff - Leipziger SC
- SV Panitzsch/Borsdorf - ATSV FA Wurzen
- SV Lipsia Eutritzsch - SSV Markranstädt
Topf West:
- FC Werda - FSV Motor Marienberg
- SV Germania Mittweida - SV Neudorf
- SG Traktor Neukirchen/Pl. - Oberlungwitzer SV
- FC Concordia Schneeberg - Reichenbacher FC
- VfL Chemnitz - SV Tanne Thalheim
- ESV Lok Zwickau - VfB Schöneck
- SV Blau-Gelb Mülsen - TV Oberfrohna
Topf Ost:
- SSV Neustadt/Sachsen - FC Oberlausitz Neugersdorf
- FV Dresden Süd-West - FV Dresden Laubegast
- DJK Sokol Ralbitz/Horka - Heidenauer SV
- Seer Wölfe F.C. - VfL Pirna-Copitz
- SV Chemie Dohna - SV Aufbau Deutschbaselitz
- FSG Wacker Dresden-Leuben - SG Dresden Striesen
Freilose 1. Runde:
Topf Nord: FC Grimma, SG Taucha, BSG Stahl Riesa, SV Tapfer Leipzig, Kickers Markkleeberg, HFC Colditz, SV Naunhof, VfB Zwenkau, Raderfelder SV, SC Hartenfels Torgau
Topf West: SG Handwerk Rabenstein, Reichenbacher FC, BSC Freiberg, VfB Annaberg, SV Merkur Oelsnitz, FC Stollberg, SSV Fortschritt Lichtenstein, SC Syrau, SV Eiche Reichenbrand, FSV Treuen, TSV IFA Chemnitz, VfB Fortuna Chemnitz
Topf Ost: Bischofswerdaer FV, SC Borea Dresden, Dresdner SC, FSV Neusalza-Spremberg, Eintracht Niesky, FSV Oderwitz, Radeberger SV, Hoyerswerdaer FC, Radebeuler BC, SG Weixdorf, SV Wesenitztal, VfB Weißwasser
Sachsenpokal: Alle Partien der 2. Runde
- Sieger Dresden-Leuben / Dresden Striesen - FSV Neusalza Spremberg
- TSV IFA Chemnitz - SG Handwerk Rabenstein
- HFC Colditz - VfB Fortuna Chemnitz
- Radefelder SV - FC Grimma
- FSV Budissa Bautzen - VfB Empor Glauchau
- FV Eintracht Niesky - Sieger Motor Wilsdruff / Leipziger SC
- Sieger Dresden Süd-West / Dresden Laubegast - Sieger Berbisdorfer SV / SV Liebertwolkwitz
- FSV Treuen - VfB Zwenkau
- FSV Oderwitz - SC Borea Dresden
- Lok Zwickau / VfB Schöneck - FC Eilenburg
- SV Naunhof - Kickers Markkleeberg
- SC Hartenfels Torgau - BSC Freiberg
- SG Taucha - Sieger VfL Chemnitz / Tanne Thalheim
- Sieger Olympia Leipzig / SV Lindenau - Sieger Chemie Dohna / Aufbau Deutschbaselitz
- Radebeuler BC - Merkur Oelsnitz
- Sieger Traktor Neukirchen / Oberlungwitzer SV - Hoyerswerdaer FC
- Sieger Einheit Frohburg / Großenhainer FV - Sieger Panitzsch/Borsdorf / ATSV FA Wurzen
Weitere Spiele der 2. Runde
- SG Weixdorf - Bischofswerdaer FV
- VfB Auerbach - 1. FC Lokomotive Leipzig
- SSV Fortschritt Lichtenstein - VfB Annaberg
- SV Eiche Reichenbrand - Sieger Blau-Gelb Mülsen / TV Oberfrohna
- VfB Weißwasser - FC Erzgebirge Aue
- Sieger Lipsia Eutritzsch / SSV Markranstädt - Sieger Seer Wölfe / VfL Pirna-Copitz
- Sieger DJK Sokol Ralbitz/Horka / Heidenauer SV - FSV Zwickau
- SV Wesenitztal - Sieger Concordia Schneeberg / Reichenbacher FC
- SC Syrau - SC Freital
- Sieger Neustadt/Sachsen / Oberlausitz Neugersdorf - VFC Plauen
- Sieger ESV Delitzsch / Rotation Leipzig - FC Stollberg
- Sieger Germania Mittweida / SV Neudorf - BSG Chemie Leipzig
- SV Tapfer Leipzig - BSG Stahl Riesa
- Radeberger SV - Sieger FC Werda / Motor Marienberg
- Dresdner SC - Chemnitzer FC
Gespielt wird die 1. Runde am Wochenende 8./9. August. Die 2. Runde soll am 5./6. September über die Bühne gehen.
Titelfoto: Bildmontage: SFV ; PICTURE POINT / S. Sonntag