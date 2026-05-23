23.05.2026 12:00 Sachsenpokal-Finale Zwickau gegen Aue live: Wo wird das Spiel übertragen?

Sachsenpokal-Finale FSV Zwickau gegen Erzgebirge Aue live: Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.

Von Sarah Fuchs

Zwickau - Das Sachsenpokal-Finale verspricht ein hochbrisantes Duell am Samstagnachmittag. Nach zwei Jahren treffen die beiden Erzrivalen FSV Zwickau und FC Erzgebirge Aue ab 15.30 Uhr wieder einmal aufeinander. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Partie auf dem Laufenden.

Während der FSV Zwickau zum ersten Mal den Sachsenpokal gewinnen möchte, geht es den Gästen aus Aue nach einer verkorksten Saison mit dem Abstieg aus der 3. Liga zumindest um ein wenig Wiedergutmachung. Wir berichten für Euch vor der Partie, während des Spiels und nach dem Abpfiff im Liveticker.

12 Uhr: Sachsenpokal-Kracher zwischen Zwickau und Aue: Wo wird das Spiel übertragen?

Das große Aufeinandertreffen zwischen FSV Zwickau und Erzgebirge Aue ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Doch wer keine Tickets ergattert hat, muss nicht in die Röhre schauen. Der komplette Finaltag der Amateure wird ab 11 Uhr in der ARD als Live-Konferenz übertragen. Außerdem gibt es auch bei TAG24 einen Liveticker zu allen Spielen. Wer das Spiel im Gesamten sehen möchte, muss auf die ARD-Mediathek oder auf sportschau.de zurückgreifen. Dort startet die Übertragung der gesamten Partie um 15.25 Uhr. Kommentieren wird es Thomas Kunze. Zudem gibt es auch verschiedene Public Viewings in der Umgebung. In Zwickau könnt Ihr es beispielsweise im Hof der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) ansehen und in Grünhain-Beierfeld an der Spiegelwaldbaude.

Die GGZ-Arena ist am Samstag ausverkauft. Wer das Spiel trotzdem nicht verpassen will, kann einen Livestream verfolgen. © Michael Thiele

11.40 Uhr: Sachsenpokal-Kracher zwischen Zwickau und Aue: So kommt Ihr heute ins Stadion

Aufgrund des brisanten Derbys wird in und um Zwickau mit hohem Verkehrsaufkommen gerechnet. In Zwickau selbst rät die Polizei, das Auto stehenzulassen und auf die Straßenbahnen zurückzugreifen. Ein Fahrticket ist in der Eintrittskarte für das Finalspiel mit inbegriffen. Zudem fahren die Straßenbahnen im Abstand von sieben bis acht Minuten anstelle des üblichen 15-Minuten-Taktes. Wer dennoch mit dem Auto fährt, kann entlang der Sternenstraße bis zur Höhe Max-Planck-Straße parken. Die Saisonparkkarten für P0 und P1 gelten jedoch an diesem Tag nicht. Die Parkflächen sind für Sponsoren, Offizielle und Verbandsvertreter reserviert. Die öffentlichen Verkehrsmittel könnten für die Auer Fans jedoch zur Herausforderung werden. Zwischen den beiden Städten herrscht derzeit Schienenersatzverkehr. Ab Hartenstein geht es nur noch mit dem Bus weiter. Die Polizei bittet die Gästefans, die über die A4 anreisen, diese an der Abfahrt Meerane zu verlassen. Wer über die A72 kommt, nimmt die Abfahrt Zwickau-Ost. Der Gästeparkplatz ist dann ausgeschildert, Ihr erreicht ihn über die Einmündung Mülsener Straße.

Die beiden Erzrivalen FSV Zwickau und FC Erzgebirge Aue kämpfen am heutigen Samstag um den Sachsenpokal. © Bildmontage: Picture Point/Roger Petzsche (2), Robert Michael/dpa

11.20 Uhr: Liveticker zum Sachsenpokalfinale FSV Zwickau gegen Erzgebirge Aue