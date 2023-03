Schiri gibt Fehler zu: Kreisliga-Spiel muss wiederholt werden!

Hagen - So etwas passiert nur in der Kreisliga! Das Fußballspiel zwischen der TSG Sprockhövel II und dem TuS Hasslinghausen muss aufgrund einer falschen Regelauslegung des Unparteiischen wiederholt werden. Der Termin steht allerdings noch nicht fest.

Schiedsrichter in den unteren Ligen sehen sich häufig verbaler wie physischer Gewalt ausgesetzt. (Symbolbild) © Marco Kohlmeyer/dpa

Fehler passieren selbst in der Bundesliga, doch in der Kreisliga sind fußballerische Unzulänglichkeiten und Mängel aller Art an der Tagesordnung.

Wie die "WAZ" berichtet, soll es am 12. März zwischen der TSG Sprockhövel II und dem TuS Hasslinghausen (Endstand 2:1) zu einer kuriosen Szene gekommen sein, die nun ein Wiederholungsspiel zur Folge hat. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Unparteiische Ismet Demirdal und seine fragwürdige Regelauslegung.

Was war passiert? Dem vermeintlichen Siegtreffer von Simon Bukowski (26) in der 32. Minute ging eine unfreiwillige Ballberührung von Schiri Demirdal voraus. Dieser leitete somit den Angriff der TSG Sprockhövel (derzeit Tabellenzweiter in der Kreisliga A Hagen) ein und griff damit indirekt ins Spielgeschehen ein.

Für Hasslinghausens Co-Trainer Christian Parlow ist die Sache eindeutig.

"Damit kommt der Schütze überhaupt erst in die Position, um das Tor zu erzielen. Der Schiedsrichter hätte das Spiel unterbrechen müssen, hat er aber nicht. Das ist ein klarer Regelverstoß", so die unverständliche Reaktion des unterlegenen Gäste-Trainers.

Parlow fügte zugleich eine mögliche Erklärung hinterher, indem der Schiedsrichter wohl der Annahme verfallen war, in dieser Situation als "Luft" behandelt zu werden.