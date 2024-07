Abschied nach nur einer Saison: Mitgründer Mats Hummels verlässt seine Baller League!

Lukas Podolski (39, l.) und Mats Hummels (35) im Februar bei einem Spieltag ihrer Baller League. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das gab der Innenverteidiger am Samstag auf seinem Instagram-Kanal bekannt.

"Ich habe die Liga mitgegründet, und von Anfang an war klar, dass es für mich in meiner Rolle als Präsident in erster Linie um Aufbauarbeit geht", schrieb der 35-Jährige.

Gemeinsam mit seinem früheren DFB-Kollegen Lukas Podolski (39) hatte der Abwehrmann die Kleinfeld-Liga Ende 2023 aus dem Boden gestampft. Mit dem von Gerard Piqués (37) "Kings League" inspirierten Format wollte das Duo laut Motto eine "neue Ära des Fußballs" prägen.

"Die Liga ist nun etabliert und steht auf eigenen Beinen. Deswegen werde ich mich nun anderen Projekten widmen und den Weg frei machen für neue Gesichter, die die Liga bereichern werden", begründete Hummels die Entscheidung.

Dennoch wolle er künftig "Stammgast im Stream sein und bestimmt bald mal in der Halle vorbeischauen". Am 22. Juli beginnt die neue Saison in der Motorworld in Köln.