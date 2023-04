Skandal-Spiel: Fan fügt Ex-Bundesligaprofi blutende Platzwunde am Kopf zu

Rotterdam - Blutige Szenen im Halbfinale des niederländischen Pokals! Nur wenige Minuten, nachdem er Ajax mit 2:1 in Führung brachte, wurde Davy Klaassen (30) von einem Gegenstand am Hinterkopf getroffen.

Davy Klaassen (30) wurde zum Opfer eines Feuerzeugwurfs. © IMAGO / Pro Shots

In der 62. Minute der Partie Feyenoord Rotterdam gegen Ajax Amsterdam kam es zur Rudelbildung, die sich bereits wieder auflöste, als ein Feuerzeug von den Zuschauerrängen flog und Klaassen von hinten traf.

Dabei ging der ehemalige Spieler von Werder Bremen zu Boden, erlitt eine Platzwunde und musste behandelt werden.

Die Begegnung wurde für etwa eine halbe Stunde unterbrochen, der Schiedsrichter schickte die Spieler in die Kabine. Kurz nach der unfreiwilligen Pause wurde Klaassen dann ausgewechselt.

Doch das war nicht die erste Unterbrechung des Spiels! Bereits in der Anfangsphase pausierte die Partie wegen des Einsatzes von Pyrotechnik und starker Rauchentwicklung.

Am Ende wurde Klaassen gleich im doppelten Sinn zum "Man of the Match": Sein Treffer reichte zum Sieg, Ajax zog durch das 2:1 (1:1) ins Pokalfinale ein.