Sorge um Moderatoren-Legende: Rollo Fuhrmann wegen Herzproblemen in Klinik!

Hamburg - Rolf "Rollo" Fuhrmann (75) wurde wegen Vorhofflimmern in das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) eingeliefert.

Fußball-Reporter Rolf "Rollo" Fuhrmann (75, r.) musste wegen Vorhofflimmern ins UKE eingeliefert werden. © Peter Steffen/dpa

Das verkündete der ehemalige Sky-Reporter selbst auf X (ehemals Twitter), gibt gleichzeitig aber erstmal Entwarnung.

"Danke, an die großartigen Frauen der Notärztinnen und Rettungswagen Teams und die Notaufnahme des UKE. Klatschen reicht da nicht. Bin froh, dass es euch gibt. Keine Sorge, ich bin ok".

Der Fußballreporter durfte nun erst einmal bis Mittwoch nach Hause. Dann stehe eine Ablation an.

Bei diesem Spezialeingriff ist das Ziel, das Herz mittels eines Katheters dauerhaft wieder zu seinem natürlichen Rhythmus zurückbringen.

In einem Nebensatz wies der damals beliebte Field-Reporter in einem weiteren X-Post außerdem auf die Probleme im deutschen Gesundheitssystem hin und verneigte sich verbal nochmals beim gesamten medizinischen Personal, das tagtäglich die Arbeit in Kliniken leistet.

Doch nicht nur das: Auch bei seinen Fans bedankte er sich am Montagabend mit vielen roten Herzen für die rege Anteilnahme an seiner Diagnose.