Sandro Wagners Hachinger sind Meister! Aufstieg trotzdem alles andere als sicher

Unterhaching - Sandro Wagner (35) und die SpVgg Unterhaching haben es geschafft! Der Traditionsverein konnte sich am 35. Spieltag der Regionalliga Bayern mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen die DJK Vilzing vorzeitig zum Meister krönen.

Sandro Wagner (35) und die SpVgg Unterhaching haben sich in der Regionalliga Bayern vorzeitig zum Meister gekrönt. © Johann Medvey/Eibner-Pressefoto/dpa

Gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die 3. Liga ist der Erfolg allerdings nicht. Denn am Ende der noch laufenden Spielzeit müssen die jeweiligen Gewinner der Staffeln Nordost und Bayern in direkten Duellen den vierten Aufsteiger erst unter sich ausfechten.

Das Problem: Die Regionalliga besteht weiterhin aus fünf Staffeln, aus denen sich allerdings nur vier Mannschaften letztlich für die 3. Liga qualifizieren können, da es vier und keine fünf Absteiger gibt.

Beschlossen wurde diese Regelung im Jahr 2019, in Kraft ist sie seit dem Beginn der Saison 2020/2021.

Der Meister der Regionalliga Nord stellt in diesem Jahr den direkten Aufsteiger in die höhere Klasse und steigt folglich - ebenso wie die Sieger der Ligen West und Südwest, die in jeder Spielzeit einen direkten Aufsteiger stellen - ohne die von allen Seiten deutlich kritisierten Aufstiegsspiele auf.

Die bärenstark auftretende Mannschaft von Coach Wagner, der den Klub nach der Saison verlassen wird, dürfte es sehr wahrscheinlich mit Energie Cottbus (62 Punkte nach 30 Spielen) oder Rot-Weiß Erfurt (61, 31) zu tun bekommen. Auch der 1. FC Lok Leipzig (56, 31) und Carl Zeiss Jena (55, 30) haben noch Außenseiterchancen.