Ter Stegen auf unglaublicher Rekordjagd: Sticht er in dieser Form Manuel Neuer aus?

Barcelona - Er scheint momentan unüberwindbar zu sein. Marc-André ter Stegen (30) spielt zum 23. Mal in dieser La-Liga-Saison zu null, knackt einen Vereinsrekord - und ist noch lange nicht am Ende angelangt!

Musste diese Saison bisher erst neunmal hinter sich greifen: Barcelonas Torhüter Marc-André ter Stegen (30). © JOSEP LAGO / AFP

Beim FC Barcelona läuft es diese Saison zumindest in der Liga wie am Schnürchen. Acht Spieltage vor Saisonende führen die Katalanen die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung vor Erzrivale Real Madrid an.

Das haben sie ganz besonders einem zu verdanken: Deutschlands Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen! Denn dieser kassierte in der Liga bisher gerade einmal neun Gegentore in sage und schreibe 30 Partien und spielte am gestrigen Sonntag zum 23. Mal in dieser Spielzeit zu null - Vereinsrekord.

Denn 23 Spiele ohne Gegentor schaffte vor ihm bei Barcelona nur Claudio Bravo (40), doch dieser brauchte die gesamte Saison 2014/15 für seine Rekordmarke. Der Ligarekord, gehalten seit 1993/94 von Francisco Liaño (58), liegt bei 26 Spielen ohne Gegentreffer. Gute Voraussetzungen also für den gebürtigen Mönchengladbacher, auch diese Bestmarke einzustellen oder gar zu überbieten.

Auch seine bisher kassierten neun Tore sind rekordverdächtig: Der bisherige Spitzenwert, ebenfalls 1993/94 aufgestellt von Francisco Liaño und 2015/16 eingestellt von Jan Oblak (30), beträgt 18 Gegentore in 38 Spielen. Kann ter Stegen seine Quote halten, übertrifft er diesen bei Weitem.

Barca weiß jedenfalls, was es an seiner Nummer eins hat: Nach dem Sieg gegen Atletico Madrid postete der Verein auf Twitter ein Bild von ter Stegen, das schlicht mit "Bester Torwart der Welt" betitelt ist.