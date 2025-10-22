Thomas Müller und seine Fernbeziehung: Wie steht es um die Ehe mit Frau Lisa?

München/Vancouver - Seit seinem Wechsel vom FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps führt Thomas Müller eine Fernbeziehung mit seiner Ehefrau Lisa (beide 36). Vor allem die Zeitverschiebung stellt den Weltmeister von 2014 und seine Jugendliebe vor eine große Herausforderung.

Die Zeitumstellung stellt Thomas Müller und seine Ehefrau Lisa (beide 36) vor eine besondere Herausforderung. © Felix Hörhager/dpa

"Ich habe eigentlich schon in Deutschland gewusst, was auf mich zukommt. Aber wenn man die neun Stunden Zeitverschiebung in diese Richtung lebt, passt es nicht gut mit der Uhrzeit in Deutschland zusammen", erzählt Thomas Müller der "AZ".

Er fühle sich "manchmal schon ein bisschen" einsam, gibt er zu.

"Die Möglichkeit, mit Familie und Freunden länger zu telefonieren, habe ich am besten vor Spielen am Wochenende. Das ist schon ein Unterschied, an den man sich gewöhnen muss, wenn man so darauf achten muss, wann man jemand anrufen kann", sagt der Fußballstar.

"Andererseits ist es auch nicht schlecht, weil man sich dann mehr auf das Leben hier einlässt."

Anfang September sei er zuletzt in seiner Heimat in Otterfing, südöstlich von München, gewesen. Sein nächster Besuch ist für Dezember geplant.

"Selbst wenn wir in den Playoffs weit kommen, ist die Saison in zwei Monaten zu Ende. Dann sind eineinhalb bis zwei Monate Pause. Mein erster Aufschlag in der MLS und meine erste Auslandserfahrung ist also relativ soft, weil es keine lange Saison ist, sondern ich schon im letzten Drittel der Saison angekommen bin", erklärt Müller.