Thomas Müller und seine Fernbeziehung: Wie steht es um die Ehe mit Frau Lisa?

Thomas Müller und seine Frau stehen seit dem Wechsel des Fußball-Stars vor einer großen Herausforderung. Kann die Ehe der Distanz standhalten?

Von Benedikt Zinsmeister

München/Vancouver - Seit seinem Wechsel vom FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps führt Thomas Müller eine Fernbeziehung mit seiner Ehefrau Lisa (beide 36). Vor allem die Zeitverschiebung stellt den Weltmeister von 2014 und seine Jugendliebe vor eine große Herausforderung.

Die Zeitumstellung stellt Thomas Müller und seine Ehefrau Lisa (beide 36) vor eine besondere Herausforderung.  © Felix Hörhager/dpa

"Ich habe eigentlich schon in Deutschland gewusst, was auf mich zukommt. Aber wenn man die neun Stunden Zeitverschiebung in diese Richtung lebt, passt es nicht gut mit der Uhrzeit in Deutschland zusammen", erzählt Thomas Müller der "AZ".

Er fühle sich "manchmal schon ein bisschen" einsam, gibt er zu.

"Die Möglichkeit, mit Familie und Freunden länger zu telefonieren, habe ich am besten vor Spielen am Wochenende. Das ist schon ein Unterschied, an den man sich gewöhnen muss, wenn man so darauf achten muss, wann man jemand anrufen kann", sagt der Fußballstar.

"Andererseits ist es auch nicht schlecht, weil man sich dann mehr auf das Leben hier einlässt."

Anfang September sei er zuletzt in seiner Heimat in Otterfing, südöstlich von München, gewesen. Sein nächster Besuch ist für Dezember geplant.

"Selbst wenn wir in den Playoffs weit kommen, ist die Saison in zwei Monaten zu Ende. Dann sind eineinhalb bis zwei Monate Pause. Mein erster Aufschlag in der MLS und meine erste Auslandserfahrung ist also relativ soft, weil es keine lange Saison ist, sondern ich schon im letzten Drittel der Saison angekommen bin", erklärt Müller.

Thomas Müllers Ehefrau Lisa: Sie weicht der Ehefrage aus

Seit ihrer Jugend sind die beiden Profi-Sportler zusammen.
Seit ihrer Jugend sind die beiden Profi-Sportler zusammen.  © Uwe Anspach/dpa

Das letzte Mal zeigte sich das Ehepaar Müller im Mai 2025 bei einem Reit-Event. Ende Juli posteten Thomas und Lisa noch ein seltenes Pärchenfoto auf Instagram. Seitdem hat man sie nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesehen.

Lisa Müller wich einer Frage zum Ehestatus zuletzt aus. "Dazu äußere ich mich jetzt nicht", sagte sie gegenüber "ntv", fügte aber dann doch hinzu: "Bisher hat er ja immer alles unterstützt, das hat man, glaube ich, auch wahrgenommen, und da bin ich auch sehr dankbar dafür."

Die professionelle Dressurreiterin kümmert sich um gemeinsamen landwirtschaftlichen Betrieb, das Gestüt Gut Wettlkam, mit rund 80 Pferden.

Thomas und Lisa Müller gaben sich bereits im Alter von 20 Jahren das Jawort.

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa

