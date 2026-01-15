Todes-Sturz aus Fenster: Fußballprofi stirbt mit nur 31 Jahren
Swenigorod (Russland) - Trauer um Lionel Adams (†31): Der russische Fußballprofi nigerianischer Herkunft ist tot.
Wie mehrere lokale Medien übereinstimmend berichten, habe man den 31-Jährigen leblos auf einer Straße liegend in der heimischen Kleinstadt Swenigorod, rund 60 Kilometer westlich von Moskau, gefunden.
Nach ersten Erkenntnissen der Behörden sei der zuletzt vereinslose Adams aus dem Fenster eines Gebäudes in die Tiefe gestürzt und dabei tödlich verletzt worden.
Ein Fremdverschulden sei jedoch ausgeschlossen, meldet das Online-Portal "StarHit" unter Berufung auf Polizeiangaben. Ausgegangen werde demnach von einem Suizid.
Brisant: Adams hatte sich zum Zeitpunkt des tragischen Vorfalls bei Ex-Fußballer Timur Magomedov (29) aufgehalten, mit dem er etwa einen Monat zuvor in eine Bluttat verwickelt gewesen war.
Anfang Dezember hatten sich Adams und Magomedov zunächst privat getroffen, waren anschließend in ein Café in Swenigorod gegangen. Dort gerieten sie mit bislang unbekannten Personen in Streit, der eskalierte. Aus der Gruppe heraus wurde nämlich auf beide geschossen.
Adams erlitt dabei mehrere Schussverletzungen, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Entgegen ärztlichen Rats verließ er die Klinik jedoch vorzeitig und verzichtete zudem darauf, Anzeige zu erstatten.
Ex-Klub ZSKA Moskau trauert um toten Lionel Adams
Adams Tod wurde von seinem Ex-Verein ZSKA Moskau offiziell bestätigt. Dieser zeigte sich bestürzt und verabschiedete sich via Instagram.
"Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie und allen Freunden. Ruhe in Frieden, Lionel", schrieb der Sechsfach-Meister in einem Statement und postete dazu ein Bild des Verstorbenen, der zahlreiche Stationen in seiner Karriere durchlaufen hatte.
So spielte er unter anderem für den kasachischen FC Caspiy sowie in Montenegro beim FK Budućnost Podgorica. Der große internationale Durchbruch blieb ihm jedoch verwehrt.
Auch auf Nationalmannschaftsebene kam er nicht über vier Einsätze für Russlands "U18" hinaus.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide oder Suizid-Gedanken. Da es sich um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Screenshot/Instagram,lionel__adams