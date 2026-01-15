Todes-Sturz aus Fenster: Fußballprofi stirbt mit nur 31 Jahren

Russlands Fußball ist vom Tod des Profis Lionel Adams (†31) erschüttert worden. © Screenshot/Instagram,lionel__adams

Wie mehrere lokale Medien übereinstimmend berichten, habe man den 31-Jährigen leblos auf einer Straße liegend in der heimischen Kleinstadt Swenigorod, rund 60 Kilometer westlich von Moskau, gefunden.

Nach ersten Erkenntnissen der Behörden sei der zuletzt vereinslose Adams aus dem Fenster eines Gebäudes in die Tiefe gestürzt und dabei tödlich verletzt worden.

Ein Fremdverschulden sei jedoch ausgeschlossen, meldet das Online-Portal "StarHit" unter Berufung auf Polizeiangaben. Ausgegangen werde demnach von einem Suizid.

Brisant: Adams hatte sich zum Zeitpunkt des tragischen Vorfalls bei Ex-Fußballer Timur Magomedov (29) aufgehalten, mit dem er etwa einen Monat zuvor in eine Bluttat verwickelt gewesen war.

Anfang Dezember hatten sich Adams und Magomedov zunächst privat getroffen, waren anschließend in ein Café in Swenigorod gegangen. Dort gerieten sie mit bislang unbekannten Personen in Streit, der eskalierte. Aus der Gruppe heraus wurde nämlich auf beide geschossen.

Adams erlitt dabei mehrere Schussverletzungen, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Entgegen ärztlichen Rats verließ er die Klinik jedoch vorzeitig und verzichtete zudem darauf, Anzeige zu erstatten.