Tragischer Tod! Polnischer Co-Trainer bricht bei Lauftraining zusammen und stirbt

Warschau (Polen) - Der polnische Fußball trauert um Jacek Magiera (†): Im Alter von nur 49 Jahren ist der Co-Trainer der Nationalmannschaft überraschend verstorben.

Jacek Magiera (†) verstarb mit nur 49 Jahren. © IMAGO / Newspix

Die zuvor von Medien veröffentlichte Meldung bestätigte der Fußballverband (PZPN) in einem offiziellen Statement auf seiner Website, darin äußerte man sich bestürzt vom Tod des Assistenztrainers, der noch vor zwei Wochen beim WM-Playoff-Spiel seines Teams an der Seitenlinie gestanden hatte.

"Der PZPN spricht der Familie, den Freunden und Angehörigen von Jacek Magiera sein aufrichtiges Beileid aus", erklärte der Verband und betonte zudem: "Gleichzeitig bitten wir darum, die Privatsphäre und Ruhe der Angehörigen in dieser sehr schweren Zeit zu respektieren."

Nach Medienangaben soll der zweifache Familienvater am Freitagmorgen beim Lauftraining zusammengebrochen sein, woraufhin ihn Rettungskräfte ins Militärkrankenhaus nach Wrocław gebracht hätten, wo er demnach verstorben sei.