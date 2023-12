95 Millionen Euro und ein würdeloser Abgang: So irre war der Kolo-Muani-Transfer wirklich

Frankfurt am Main/Paris - Viel wurde geschrieben über den spektakulären Last-Minute-Transfer Randal Kolo Muanis (25) von der Frankfurter Eintracht zu Paris Saint-Germain. Doch wie es zwischen den Hauptverantwortlichen beider Vereine letztlich zum finalen "Go" kam, blieb ein Geheimnis - bis jetzt.

SGE-Vorstandsboss Axel Hellmann (52, l.) und Sportvorstand Markus Krösche (43) machten den RKM-Deal im allerletzten Moment fix. © Arne Dedert/dpa

Dieser machte im Gespräch scheinbar mächtig Druck, drängte auf die Finalisierung des RKM-Transfers. Doch weiterhin blieben die Angebote weit unter dem, was Eintracht forderte - stolze 100 Millionen Euro!

Mit den letzten Prozenten Kapazität seines Akkus lenkte Hellmann schließlich zum allerersten Mal in Richtung der Pariser ein und schlug vor, dass er und seine Vorstandskollegen bei einer Zahlung von 95 Millionen Euro inklusive Boni grünes Licht geben würden.

Hierbei überlegte der PSG-Boss nicht lange und schlug per Telefon ein - es kam zum irren Last-Minute-Transfer des Shootingstars, der sich binnen einer einzigen Saison erst vom Zero to Hero und wieder zurück - zumindest in Frankfurt - kickte.

Und auch wenn der späte Abgang Kolo Muanis eine bis heute spürbare Lücke im Angriff der Diva vom Main hinterließ, so nutzte Hellmann das gesamte Drumherum dafür, um die hervorragende Zusammenarbeit des gesamten Eintracht-Teams zu untermauern.

"Ohne das vertrauensvolle Miteinander unter uns Vorstandsmitgliedern hätte sich diese Umsetzung des Transfers gar nicht realisieren lassen", sagte der 52-Jährige der Sport Bild abschließend.