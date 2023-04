Arigato, Daichi! Kamada-Abschied von der Eintracht steht fest

Frankfurt am Main - Lange wurde darüber gemutmaßt, jetzt ist es amtlich! Die Wege von Eintracht Frankfurt und Daichi Kamada (26) werden sich am Ende der Saison trennen.

Jetzt ist es amtlich: Daichi Kamada (26, M.) wird Eintracht Frankfurt am Saisonende ablösefrei verlassen. © dpa/Rolf Vennenbernd

Das bestätigte der hessische Bundesliga-Klub am Mittwochnachmittag. Der offiziellen Mitteilung zufolge werde der auslaufende Vertrag des Japaners nicht verlängert.

Dass es nicht zur Fortsetzung der mittlerweile sechs Jahre andauernden Zusammenarbeit kommen würde, wurde hingegen schon lange als beschlossene Sache gesehen. Zum bevorstehenden Abgang des 26-Jährigen äußerte sich auch Frankfurts Markus Krösche (42).

"Daichi Kamada hat sich in den vergangenen Jahren bei Eintracht Frankfurt zu einem sehr guten Bundesligaspieler entwickelt und hatte seinen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Klubs", ließ der SGE-Sportvorstand verlauten. Zudem fügte er an, dass man Kamada "gerne auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen" hätte, "doch die Interessen des Spielers damit nicht einher" gingen.

Im Sommer 2017 wechselte der damals erst 20-jährige, heutige Nationalspieler der Blue Samurai an den Stadtwald, konnte sich dort jedoch erst nach einer Leihe nach Belgien zu VV St. Truiden durchsetzen.

Nach seiner Rückkehr wurde er schließlich immer mehr zur tragenden Säule. Bis heute absolvierte er 170 Pflichtspiele für die Eintracht, erzielte dabei 37 Tore und bereitete 31 weitere vor. Besonders in internationalen Wettbewerben sorgte er dabei für Aufsehen.