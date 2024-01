Das birgt Zündstoff! Zweitliga-Stürmer hat Vereins-Tattoo - und will zum Erzrivalen wechseln

Schön ist es in Heidelberg. Terrence Boyd (31) ist sesshaft geworden mit seiner Familie (zwei Töchter) in der Stadt am Neckar.

Sag bloß keinem, dass ich ein K'lautern-Tattoo habe: In der rechten Armbeuge hat sich Boyd den Schriftzug "Lautre" infolge des Aufstiegs verewigen lassen. © Bildmontage: IMAGO / Susanne Hübner

Der US-Boy gilt als absoluter Familienmensch, möchte nicht umziehen, aber spielen (keine 1000 Minuten in der Hinrunde). Was bei Lautern nicht mehr möglich ist, ginge in Mannheim. Vorteil: Boyd könnte in Heidelberg wohnen bleiben.

In Kaiserslautern würde man indes dem Leistungsträger früherer Tage keine Steine in den Weg legen, wenn denn die Ablöse stimmt!

Rund 100.000 Euro soll Mannheim für die Dienste Boyds zahlen, berichten Sky und kicker am Freitag unisono. Lediglich kleinere Vertragsdetails sowie der Medizincheck sollen noch ausstehen.

Am Sonntag düst der Waldhof ins Trainingslager nach Side (Türkei). Im besten Fall ist Boyd dann schon an Bord und sorgt in den restlichen 18 Ligaspielen dafür, dass der SVW die Klasse hält.

Pikant an der Sache: Mannheim soll nur Boyds zweite Wahl gewesen sein. Ursprünglich stand ein Wechsel zum SV Sandhausen (15 Minuten Autofahrt) im Raum, die am Donnerstag aber den Ösi Markus Pink (32) als neuen Mittelstürmer vorstellten.

Ob die Boyd-Nummer Mannheims heißblütigen Fans schmecken wird?