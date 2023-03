Deal endlich fix! Eintracht verkündet Vollzug bei Abwehr-Megatalent

Willian Pacho (21) wird die Defensive der SGE ab dem kommenden Sommer verstärken. © Eintracht Frankfurt

Am Donnerstagnachmittag flimmerten die ersten Social-Media-Beiträge durchs Netz, die den jungen ecuadorianischen Innenverteidiger im Dress der SGE sowie auf dem Gelände der Adlerträger zeigten.

Darüber hinaus durfte natürlich auch die obligatorische Unterzeichnung des bis 2028 gültigen Kontrakts in Anwesenheit von Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (42) nicht fehlen. Dabei war die Verpflichtung des frischgebackenen A-Nationalspielers keinesfalls eine Meldung aus dem Nichts.

Bereits zu Beginn des Kalenderjahres häuften sich die Meldungen, dass sich die Eintracht mit dem belgischen Erstligisten Royal Antwerp einig über einen Wechsel des 21-Jährigen sei. Doch so schnell die entsprechenden Berichte aufgekommen waren, so schnell wurde es in der Causa Pacho auch wieder weitestgehend still.

Mitten in der sportlich eher angespannten Phase und kurz vor dem möglichen Trendwende-Spiel gegen den VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) soll die offizielle Transferverkündung zusätzlichen Aufschwung bringen.

"Für uns ist das ein wichtiger Transfer für die kommende Saison. Willian ist noch jung, bringt aber schon jetzt internationale Erfahrung mit. Vor allem seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aus", äußerte sich Krösche über die jüngste Verpflichtung des amtierenden Europa-League-Siegers.