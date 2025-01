Gigantische Summe im Anflug? Marmoush will nach England - Eintracht droht große Gefahr

Frankfurt am Main/Manchester (England) - Nachdem die Eintracht zunächst auf einen absolut ereignislosen Winter eingestellt war, könnte es schlagartig gewaltig knallen. Star-Stürmer Omar Marmoush (25) steht kurz vor dem Abflug zu Manchester City, der Wechsel scheint nur noch eine Frage der Zeit. Doch überwiegen die positiven die negativen Aspekte wirklich?

Doch gleich mehrere Aspekte zeigen, welche Gefahr von Neuverpflichtungen ausgehen kann: Eingewöhnungsphasen, das Risiko, dass vermeintlich feststehende Deals doch noch platzen und am Ende zwar jede Menge Geld auf der Bank, aber deutlich weniger Torgefahr auf dem Platz vorhanden ist.

Neben dem wohl heißesten Ersatz-Kandidaten, Arnaud Kalimuendo (22, Stade Rennes), ploppten mittlerweile auch Gerüchte um eine Bundesliga-Rückkehr von Niclas Füllkrug (31) auf. Ob Letzterer wirklich in die Philosophie der Hessen passt - fraglich.

Für die Adlerträger bleibt es trotz der vergangenen erfolgreichen Transferphasen mit enormen Einnahmen aber eine gigantische Summe. Diese müsste in Teilen jedoch zwingend in einen oder gar zwei Ersatzstürmer reinvestiert werden.

Fakt ist: Die Citizens unter der Leitung von Top-Trainer Pep Guardiola (53) stecken derzeit in einer absoluten Formkrise, wollen durch neue Impulse, die der Ägypter definitiv liefern könnte, wieder in die Erfolgsspur kommen.

Als Ersatz für den Ägypter gilt unter anderem Arnaud Kalimuendo (22) von Stade Rennes. © Michel Euler/AP/dpa

Gerade letzteres Szenario kennen die Frankfurter noch aus dem Sommer 2023, als Randal Kolo Muani (26) erst nach dem Ende des deutschen Transferfensters zu PSG wechselte. Die Eintracht hatte 95 Millionen auf der hohen Kante, aber keinen Stürmer Nummer eins mehr.

Das soll in der Causa Marmoush unbedingt vermieden werden. Seine Statistiken sprechen dabei eine deutlichere Sprache, als manch einer vielleicht tatsächlich vermuten mag.

Betracht man die Bundesliga-Spielzeiten seit 2004/05, ist der 25-Jährige aktuell in den Top Ten der Stürmer mit dem kürzesten zeitlichen Abstand von einer Torbeteiligung zur nächsten. Alle 64 Minuten ist der Knipser per Vorlage oder eigenem Treffer an einem Tor beteiligt.

Hervor geht das aus einer Auflistung von "Wettfreunde.net". In dieser illustren Gruppe ebenfalls vertreten: Superstars wie Harry Kane (31), Arjen Robben (40), Erling Haaland (24), Miroslav Klose (46) und natürlich Rekord-Torjäger Robert Lewandowski (36) an der Spitze des Rankings.

Die Eintracht täte also gut daran, einen abwanderungswilligen Marmoush schnell an die neue Wirkungsstätte zu befördern, damit die notwendigen Maßnahmen schnellstmöglich eingetütet werden können.