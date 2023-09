Kolo-Muani-Irrsinn endet wohl mit Wechsel zu PSG: Größter Deal der Bundesliga-Geschichte?

Lange Zeit hatte es nicht danach ausgesehen, doch mittlerweile gilt es als nahezu sicher: Randal Kolo Muani verlässt Eintracht Frankfurt in Richtung PSG.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Paris - Was für eine irre Wendung! Randal Kolo Muani (24) wird Eintracht Frankfurt wohl doch noch in Richtung Paris Saint-Germain verlassen!

Randal Kolo Muani (24) hat am Ende doch noch seinen Willen bekommen. © Arne Dedert/dpa Am Ende könnte das unmoralische Angebot des Scheichklubs doch zu verlockend sein. Der derzeit streikende Nationalspieler Frankreichs, der kurz vor dem wichtigen Conference-League-Playoff-Rückspiel gegen Levski Sofia aus Frankfurt nach Paris geflüchtet war, darf eventuell noch zu PSG wechseln. Im Raum steht eine Ablösesumme von mindestens 95 Millionen Euro inklusive Boni, Kolo Muani soll darüber hinaus einen Vertrag bis 2028 in der französischen Hauptstadt unterschreiben. Das berichten gleich mehrere Transferexperten, darunter auch der vereinsnahe Reporter Christopher Michel. Angesichts derartiger Finanzmittel bleibt den Hessen scheinbar gar keine andere Wahl, als doch noch schwach zu werden - zumal die kursierende Ablöse schon eher den Vorstellungen von Sportvorstand Markus Krösche (42) entsprach. Der beharrte nämlich seit Anbeginn der Verhandlungen auf mindestens 100 Millionen Euro für den Star-Stürmer.

Transfermarkt Bubi mit dem feinen Fuß: Sidney Raebiger schließt sich der Eintracht an Möglich ist der Abgang von Kolo Muani nur, weil in Frankreich bis 23 Uhr Spieler transferiert werden dürfen. Der Eintracht bleibt hingegen keine Möglichkeit mehr, einen Ersatz zu verpflichten. Das Transferfenster schloss in Deutschland bereits am Freitagabend um 18 Uhr. Für Frankfurt war Kolo Muani sportlich und wirtschaftlich ein Transfer-Volltreffer. Der 2022 ablösefrei vom FC Nantes gekommene Stürmer war in seiner ersten und wohl letzten Bundesligasaison mit 15 Treffern nicht nur der drittbeste Torjäger, sondern mit weiteren 16 Torvorlagen der Stürmer mit den meisten Scorer-Punkten. Nun darf sich die Eintracht wohl auch noch über eine Rekord-Einnahme freuen.

Für Eintracht-Kenner Christopher Michel ist der Kolo-Muani-Deal nicht nur so gut wie durch. Zudem bezeichnete er den Werdegang vom ablösefreien, vielversprechenden Angreifer bis hin zum Bundesliga-Topscorer und 95-Millionen-Mann als "größten Verkauf der Liga-Geschichte". Außerdem bestätigte er die im Raum stehende Ablösesumme von rund 95 Millionen Euro inklusive gut erreichbarer Bonuszahlungen.

Lange kann es bis zur offiziellen Verkündung des Deals nicht mehr dauern. Kolo Muani löschte gegen 23 Uhr, dem Ende des Transferfensters in Frankreich, alle Instagram-Beiträge, somit auch diejenigen mit Bezug zur Eintracht. Darüber hinaus verschwand die SGE aus seiner Insta-Biografie. Auch fand man die Adlerträger nicht mehr unter den Accounts, denen der 24-Jährige folgt. Ein wirklich unschönes, aber dennoch vielsagendes Ende der Transfer-Schlammschlacht.

Gegen 23 Uhr am Freitagabend verschwanden sämtliche Posts von Kolo Muanis Instagram-Profil. Auch der gesamte Bezug zur Eintracht verschwand von dort. © Screenshot: Instagram/r_kolomuani

Entscheidung gefallen? Video zeigt Kolo Muani mit Retro-PSG-Trikot

Das hatte sich Randal Kolo Muani (24) ganz anders vorgestellt. Trotz Streik und scheinbar verbessertem PSG-Angebot, kommt der Wechsel des Stürmers nicht zustande. Das will zumindest der Kicker erfahren haben. Demnach seien die Verhandlungen zwischen dem Scheichklub und der Eintracht am potentiellen RKM-Nachfolger, Hugo Ekitike (21) gescheitert. Dieser sei Sportvorstand Markus Krösche (42) und Co. schlichtweg zu teuer in Sachen Ablöse und Gehalt gewesen. Wie es mit Kolo Muani indessen in Frankfurt weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Zumal PSG potentiell die Möglichkeit hätte, noch bis Mitternacht beim Franzosen zuzuschlagen.

Ursprungsmeldung von 14.43 Uhr: Eintracht Frankfurt und PSG liegen bei Kolo Muani weit auseinander

Randal Kolo Muani (24, M.) trug das Eintracht-Trikot wohl zum letzten Mal beim 1:1 der SGE bei Mainz 05. © Arne Dedert/dpa Dem Transfer zum Scheichklub waren enorm stockende Verhandlungen und schließlich ein Streik des Spielers kurz vor dem wichtigen Conference-League-Playoff-Spiel der SGE gegen Levski Sofia (2:0) vorangegangen. Zudem hatte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi (49) am heutigen frühen Freitagmorgen noch betont, man würde "weit auseinanderliegen" was die Vorstellungen bezüglich der Ablösesumme angeht. Mittlerweile scheinen die Pariser jedoch ein Angebot in Gesamthöhe von rund 90 Millionen Euro in den Raum gestellt zu haben, wie auch Transfer-Experte Fabrizio Romano (30) bestätigte. Transfermarkt Neuer Filip Kostic? Eintracht angelt sich Wunschspieler Nkounkou Dieser ging sogar so weit, dass er den Wechsel Kolo Muanis im Laufe des Tages als fix ansieht. Es seien lediglich "letzte Details zu klären" ehe der Deal über die Bühne gehen könne. Ursprungsmeldung von 14.43 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 23.33 Uhr.