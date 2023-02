Kuriose Transfer-Posse: Topklub mit Eintracht-Star einig - Wechsel aber noch lange nicht fix

Mit einem Leistungsträger ins letzte Vertragsjahr zu gehen, ist für den Verein immer kritisch. Das dürfte auch die Eintracht zu spüren bekommen

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Barcelona - Im Fußballgeschäft ist es in den vergangenen Jahren immer mehr Usus geworden, seinen bestehenden Vertrag beim aktuellen Arbeitgeber in aller Ruhe auslaufen zu lassen, ehe man sich ambitionierteren Zielen widmet. Gleiches scheint Evan N'dicka (23) mit der Frankfurter Eintracht zu praktizieren - und scheint bereits ein festes Ziel vor Augen zu haben.

Evan N'dicka (23) soll sich bereits seit einiger Zeit mit dem FC Barcelona einig sein. © dpa/Torsten Silz Wie das Sportnachrichten-Portal Sport1 am späten Montagabend berichtete, habe sich niemand geringeres als der spanische Spitzenverein FC Barcelona seit Beginn des Kalenderjahres mit dem jungen Franzosen beschäftigt - und mittlerweile sogar eine Einigung mit dem Spieler erzielt. Heißt das also zeitgleich, dass N'dicka seine Zeit in Frankfurt lediglich herunterspulen und nur noch die Tage bis zu seinem Wechsel in die katalanische Hauptstadt zählt? Eher nicht! Denn wie Sport1 aus verlässlicher Quelle erfahren haben will, soll sich Barça noch immer auf dem Markt umsehen und weiterhin die Lage sondieren. Jedoch habe es eine spezielle Absprache zwischen beiden Seiten gegeben, die eine Entscheidung der "Blaugrana" bis spätestens Ende März zur Voraussetzung habe. Anderenfalls dürfe auch N'dicka erneut Ausschau nach einem potenziellen Abnehmer halten. Transfermarkt Ex-CFC-Profi Uzoma wechselt zu Liga-Konkurrent am Deadline-Day! Von denen gab es in der Vergangenheit - zumindest im spekulativen Bereich - einige: Bereits vor Saisonbeginn hatte die AC Mailand ernsthaftes Interesse am Verteidiger-Ass der Adlerträger gezeigt. Mittlerweile könnte Stadtrivale Inter ebenfalls als neuer Arbeitgeber des 23-Jährigen infrage kommen.

FC Barcelona mit Eintrachts Evan N'dicka tendenziell einig: Katalanen sondieren weiter den Markt

Läuft der aktuelle Abwehr-Chef der Eintracht in der kommenden Saison im legendären Camp Nou für den FC Barcelona auf? © 123RF/sportgraphic Trotz allem Frust seitens der Eintracht-Fans wäre ein Transfer zu einem Spitzenverein aber eine verdiente Belohnung für den Werdegang N'dickas, der 2016 im Alter von gerade einmal 18 Jahren vom AJ Auxerre in Richtung Stadtwald zog und seitdem 168 Pflichtspiele für die Hessen absolvierte. Angesichts der vorherrschenden Transfer-Posse rund um den französischen Jung-Abwehrchef der Diva vom Main, wurden natürlich auch - zugegebenermaßen - überoptimistische Stimmen laut, die doch noch an eine Vertragsverlängerung glauben. Dass N'dicka die SGE am Ende der Spielzeit ungeachtet deren Ausgang (in Richtung eines Spitzenklubs) verlassen wird, ist aber nahezu in Stein gemeißelt.