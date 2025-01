Lässt Transfer-Guru Eintracht-Fans um Marmoush zittern? "Wirklich schwierig"

Frankfurt am Main/Mailand (Italien) - Omar Marmoush (25): Sein Name steht derzeit nicht nur für Traumtore am Fließband und ist eng mit dem aktuellen Erfolg der Eintracht verbunden. Zeitgleich ist der Ägypter wohl auch der im Moment am heißesten diskutierte Stürmer auf dem Transfermarkt. Weiß ein Experte in diesem Feld mittlerweile mehr?