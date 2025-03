Monatelang arbeitslos, jetzt spielt RB-Leipzig-Flop im Nachbarland

Lublin (Polen) - 2017 als großes Sturmtalent zu RB Leipzig gewechselt, konnte Jean-Kevin Augustin (27) sein Potenzial nur selten aufblitzen lassen. Zu selten, weshalb für ihn eine Reise durch halb Europa startete. Jetzt ist das einst gefeierte Juwel in Polen gelandet.

Augustin, der 2016 mit Frankreichs U19 Europameister und in dem Turnier bester Torschütze wurde, sei "ein Spieler mit großem Potenzial und Erfahrung, die er in den europäischen Top-Ligen gesammelt hat", lobt Golansk. "Wir wissen, dass er seit mehreren Monaten vereinslos ist, aber er trainiert seit mehreren Wochen bei uns und wir können jeden Tag eine Verbesserung seiner Dynamik und Bewegung auf dem Platz feststellen."

Zunächst erhält der frühere französische Junioren-Nationalspieler in Ostpolen einen Vertrag bis Saisonende. Doch Sportdirektor Pawel Golansk (42) ist schwer davon überzeugt, "dass seine Erfahrung und sein Sporthunger dazu führen werden, dass sein Vertrag nach der Saison verlängert wird".

Dennoch soll Augustin dabei mithelfen, dass der Verein auch in der kommenden Saison erstklassig spielt.

Für Augustin, hier neben Emil Forsberg, begann der Abstieg nach dem Weggang aus Leipzig. © Picture Point/Roger Petzsche

Jahrelang ausgebildet beim französischen Fußball-Aushängeschild Paris Saint-Germain kam Augustin 2017 für die stattliche Ablöse von 16 Millionen Euro zu RB Leipzig.

Nach 20 Toren und acht Vorlagen in 67 Einsätzen - die meisten für einen Klub in seiner bisherigen Karriere - wurde er zwei Jahre später zur AS Monaco verliehen. Nach nur einem halben Jahr mit einem Tor und einem Assist ging es leihweise weiter zu Leeds United, wo nur drei Einsätze hinzukamen.

Durch den Aufstieg griff eine Kaufpflicht, die Leeds lange Zeit umgehen wollte, weil der Sprung in die Premier League durch Verzögerungen wegen der Corona-Pandemie erst nach dem Vertragsende geglückt war. Letztlich zahlte Leeds 18 Millionen an RB. Verwendung hatten die Engländer aber keine mehr für den Angreifer, dessen Vertrag aufgelöst wurde, weshalb er ablösefrei zum FC Nantes wechseln konnte.

Nach knapp zwei Jahren ohne einen einzigen Treffer und samt eines enormen Marktwertverlustes zog es Augustin zum FC Basel, wo in weiteren 24 Monaten nur neun Torbeteiligungen in 51 Partien dazukamen.

Im Sommer 2024 war Schluss in der Schweiz, seitdem war der 27-Jährige arbeitslos. Bis jetzt, wo der einst 16 Millionen Euro schwere Stürmer mit nun nur noch 250.000 Euro Marktwert einen Neustart wagt.