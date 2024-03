Nach verrückter Transfer-Posse: Europa-Held verlässt die Bundesliga mit sofortiger Wirkung

Frankfurt am Main/Bremen/Porto Allegre - Das Kapitel Bundesliga ist für Rafael Borré (28) endgültig abgeschlossen. Nach einer schier endlosen Transfer-Posse darf der Kolumbianer endlich nach Brasilien wechseln.

Die Nachricht wurde von den Südamerikanern über ihre sozialen Medienkanäle verkündet. Bereits beim Auswärtsspiel gegen Hoffenheim am heutigen Sonntag war Borré nicht mehr im Kader der Grün-Weißen zu finden.

Borré, der seit Saisonbeginn von Eintracht Frankfurt an Werder Bremen ausgeliehen war, wird also mit sofortiger Wirkung zu Internacional Porto Alegre wechseln.

Mit der Eintracht gewann Borré dank seines entscheidenden Strafstoßes im Elfmeterschießen die Europa League im Jahr 2022. © Arne Dedert/dpa

Werder-Trainer Ole Werner (35) kommentierte die Entscheidung und betonte, dass sich Borré während seiner Zeit bei Werder stets professionell verhalten habe. Dennoch sei der Wechsel für den Stürmer eine gute Lösung.

Bei Porto Alegre, die zwischenzeitlich sogar mit einer "Free Borré"-Kampagne auf Social Media auf einen schnellen Wechsel hinwirkten, wird Borré auf bekannte Gesichter treffen, darunter die ehemaligen Bundesliga-Spieler Charles Aránguiz (34) und Lucas Alario (31).

Für die SGE absolvierte Borré insgesamt 92 Pflichtspiele und konnte 2022 dank seinem entscheidenden Elfmeter den Gewinn der Europa League feiern.

Für Werder Bremen erzielte der 28-Jährige in 19 Spielen vier Tore, war aber zuletzt nicht mehr im Fokus der Planungen von Trainer Ole Werner. Also zusätzliche Entschädigung soll Werder eine Ablösesumme in Höhe von rund 300.000 Euro erhalten.