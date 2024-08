Paukenschlag am Deadline-Day: Eintracht-Star überrascht mit Video-Botschaft

Frankfurt am Main - Seit einigen Tagen wurde wild spekuliert und spätestens zum heutigen Deadline-Day das "Schlimmste" prophezeit: Omar Marmoush (25) galt für viele Experten bereits als sicherer Abgangskandidat bei der Eintracht - eine Videobotschaft verschaffte jetzt Klarheit.

Omar Marmoush (25) wird wohl mindestens bis zum Winter-Transferfenster weiterhin für die Eintracht auf Torejagd gehen. © Arne Dedert/dpa

Am heutigen Freitagnachmittag, dem letzten des diesjährigen Sommer-Transferfensters, sah man den 25-Jährigen in einem Social-Media-Clip der SGE auf "X" breit grinsend im Deutsche Bank Park stehen, während er auf den Beginn des Abschlusstrainings vor dem nächsten Bundesliga-Match gegen die TSG Hoffenheim wartete.

Was der Ägypter dabei in die Smartphone-Kamera zu sagen hatte, dürfte bei nahezu allen SGE-Anhängern runtergegangen sein wie Öl: "Ich freue mich sehr auf diese Saison. Die Liebe, die ich in den letzten Tagen erfahren habe, hat mich sehr berührt. Wir sehen uns morgen".

Will heißen: Marmoush wird auch in dieser Saison für die Adlerträger auf Torejagd gehen. Danach hatte es aber lange Zeit nicht ausgesehen. Bereits vor einigen Tagen war Sportvorstand Markus Krösche (43) nämlich angeblich ein lukratives, aber noch nicht ausreichendes Angebot von Premier-League-Klub Nottingham Forest entgegen geflattert.

Der Eintracht-Macher soll aber im Verlauf der Verhandlung auf eine Mindestablöse von 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen bestanden haben. Darauf schien Nottingham sich auch bis zum letzten Moment nicht eingelassen zu haben.

Spätestens um 12 Uhr stand die Entscheidung (vermutlich) aller Parteien fest - Marmoush bleibt auch weiterhin ein Adlerträger und wirkt zumindest äußerst zufrieden mit dem Ausgang der Ereignisse.