16.06.2026 18:00 Rätsel um Regionalliga-Transfer: Wieso wechselt dieses Sturm-Versprechen nach Greifswald?

Sturm-Versprechen Colin Kroll-Thiel bricht seine Zelte beim VfB Stuttgart ab und schließt sich Regionalliga-Klub Greifswalder FC an. TAG24 kennt Hintergründe.

Von Lukas Schulze

Greifswald - Dieser Transfer sorgt in der Szene für ein riesengroßes Rätsel! Sturm-Versprechen Colin Kroll-Thiel (19) bricht seine Zelte beim VfB Stuttgart ab und schließt sich Regionalliga-Klub Greifswalder FC an. TAG24 kennt Hintergründe des Wechsels.

Sturm-Versprechen Colin Kroll-Thiel (19) posiert für seinen Transfer vor der Wiecker Holzklappbrücke in Greifswald. © Greifswalder FC Am Montagnachmittag stellte der GFC sichtlich stolz Angriffshoffnung Kroll-Thiel vor. Freundlich grüßt der Jung-Stürmer auf Instagram aus dem Dachgeschoss eines Greifswalder Gasthauses. Auf der Straße steht GFC-Sportchef Matthias Rahn (36) und bietet dem frischgebackenen U19-Pokalsieger an, einen Vertrag zu unterschreiben. Gesagt, getan. Kroll-Thiel schlägt ein und beendet in dem Moment das Kapitel Stuttgart, bevor es so richtig in die Vollen geht. Transfermarkt Transfermarkt im Ticker: Hansas Nummer eins findet neuen Klub in der 2. Bundesliga Dabei besaß der talentierte Stürmer nach TAG24-Informationen einen Anschlussvertrag über die A-Junioren hinaus, hätte theoretisch diese Saison bei den jungen Wilden des VfB 3. Liga spielen können. Warum der Wechsel?

Colin Kroll-Thiel flog vor zwei Jahren verdammt hoch und spielt jetzt erst mal Regionalliga

Kroll-Thiel verlässt Stuttgart als frischgebackener U19-Pokalsieger. © IMAGO / Pressefoto Baumann Dafür muss man die Vergangenheit kennen. Vor zwei Jahren kauften die Stuttgarter den in Brandenburg geborenen Stürmer für eine geschätzt sechsstellige Summe aus seinem Fördervertrag bei Energie Cottbus raus. Der Mittelstürmer galt damals als eine der heißesten deutschen Sturm-Aktien, wurde in den erweiterten Kader der U17-Nationalelf berufen. Parallel schloss Kroll-Thiel im Sommer 2024 einen privaten Ausrüstervertrag mit Nike ab, durfte als Jung-Juwel für die Weltmarke Modell stehen, spielte später für den VfB UEFA Youth League. Kroll-Thiel erzielte in zwei U19-Saisons wettbewerbsübergreifend insgesamt neun Treffer. Anhand von nur knapp 1300 Einsatzminuten eine gute Quote. Transfermarkt Verhalten wird "nicht toleriert": Deutsches Sturm-Juwel löst Transfer-Zoff aus Doch den großen Durchbruch schaffte der schlaksige Angreifer nicht. Kroll-Thiel kam vor allem im zweiten Jahr vorwiegend als Joker in den letzten Minuten. Die Bundesliga? Ganz weit weg. Bezeichnend: Stuttgart verabschiedete das einst hoffnungsvolle Juwel in zwei Sätzen über den Nachwuchskanal in den sozialen Medien. Eine Meldung auf der Homepage war sein Abgang nicht wert.

Die Realität heißt jetzt Greifswald. Für den Viertligisten darf dieser Transfer als wahrer Coup bewertet werden. In der Pressemitteilung lässt Sportdirektor Rahn verlauten: "Wir freuen uns sehr, dass wir Colin für unseren Weg gewinnen konnten. In den Gesprächen war schnell zu spüren, dass er Bock auf das Projekt hat."

Matthias Rahn war als Spieler bei derselben Agentur, die auch die Transfers von Kroll-Thiel abwickelte