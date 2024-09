Top-Ligen planen große Transfer-Reform, doch es gibt einen Haken!

Superstar Cristiano Ronaldo (39) spielt mittlerweile in der Wüste. Die Saudi Pro League könnte von einer Transfer-Revolution der europäischen Top-Ligen profitieren. © Fayez Nureldine/AFP

Abgänge unmittelbar vor dem Ende der Deadline würde natürlich auch der besagte Vorschlag nicht verhindern, die Trainer müssten sich aber nicht im laufenden Spielbetrieb auf die neuen Gegebenheiten einstellen und hätten einfach mehr Zeit für Anpassungen.

Lachender Nutznießer der Vereinbarung könnte allerdings die Saudi Pro League werden. Dort war das Sommer-Transferfenster dieses Jahr bis zum 2. September geöffnet. Laut dem Bericht zieht die Wüstenliga eine deutliche Verkürzung der Frist nicht in Erwägung.

Schon jetzt gelten in zahlreichen Ländern längere Wechsel-Zeiträume als in den europäischen Top-Klassen, doch keine dieser Ligen ist auch nur annähernd so finanzstark wie das saudische Oberhaus. Wechselwillige Stars könnten sich bei verkürzten Transferfenstern in Europa also noch in die Wüste verkrümeln.

In den vergangenen Jahren wechselten bekanntlich Top-Spieler wie Cristiano Ronaldo (39), Karim Benzema (36) und Neymar (32) auf die Arabische Halbinsel.

Diesen Sommer flossen allein 100 Millionen Euro in die Transfers von Ex-Leverkusener Moussa Diaby (25) zu Al-Ittihad und England-Knipser Ivan Toney (28) zu Al-Ahli.