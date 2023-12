Transfer-Guru sicher: Eintracht an Mega-Mittelfeld-Mann dran

Frankfurt am Main/Manchester - Das Winter-Transferfenster wird für den weiteren Weg der Frankfurter Eintracht absolut richtungsweisend sein. Sogar innerhalb der Klubführung spricht man davon, dass vier Neuzugänge fast schon ein Muss zu sein scheinen. Einer von ihnen könnte ein wahrer Hochkaräter sein.

Donny van de Beek (26) steht bei Manchester United auf dem Abstellgleis. Macht sich das die Eintracht zunutze? © ANDY BUCHANAN / AFP

Da ist sich zumindest Transfer-Guru Fabrizio Romano (30) sicher - und hat auch direkt einen entsprechenden Namen im Gepäck. In einem seiner jüngsten Beiträge auf dem sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) wirft der Italiener den Namen Donny van de Beek (26) in den Raum.

Aktuell ist der 26-Jährige noch beim englischen Rekordmeister Manchester United unter Vertrag. Dort häufen sich aber bereits seit Längerem die Stimmen, die ihm einen baldigen Tapetenwechsel ans Herz legen. Hierunter auch ManU-Coach und Landsmann Erik ten Hag (53).

Dabei war van de Beek mit einigen Vorschusslorbeeren - auch in Form einer Ablösesumme in Höhe von rund 39 Millionen Euro - erst im September 2020 vom niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam in den englischen Nordwesten gewechselt.

Doch von Beginn an wurden er und Manchester nicht wirklich warm miteinander, was auch seine halbjährige Leihe von Januar bis Mai 2022 zum FC Everton bestätigte. Trotz mehrerer Anläufe konnte sich der 19-fache Nationalspieler der Niederlande nicht beim kommenden Champions-League-Gegner des FC Bayern festspielen.

Eine erneute Leihe soll ihm jetzt zum erhofften Karriereboost verhelfen - und wäre die Eintracht hierbei genau der richtige Abnehmer?