Klubsuche wird zum Trauerspiel: Nächster Hummels-Wechsel geplatzt!

Dortmund/Rom - "Jetzt aber wirklich" titelten gleich mehrere deutsche Medien am Montagmorgen. Gemeint war der bevorstehende Wechsel von Mats Hummels (35) zur AS Rom nach unzähligen Gerüchten und angeblichen Medizincheck-Reisen des Weltmeisters von 2014 in den vergangenen Tagen und Wochen. Doch auch der Deal scheint nun geplatzt zu sein.