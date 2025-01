Transfermarkt im Ticker: Leverkusen angelt sich Ersatz für verletzten Belocian

Der Transfermarkt 2025 läuft auf Hochtouren: Double-Sieger Bayer Leverkusen hat auf den Kreuzbandriss von Jeanuël Belocian reagiert und Mario Hermoso geholt.

Deutschland - Neues Jahr, neuer Klub? Seit 1. Januar 2025 ist der Transfermarkt wieder offen und bietet den Vereinen die Möglichkeit zum winterlichen Nachjustieren.

2023 debütierte Mergim Berisha (heute 26) für Deutschland, auf Klubebene lief es seitdem nicht mehr. Jetzt folgt der Schritt zurück zum FC Augsburg. © Arne Dedert/dpa In unserem großen Liveticker halten wir Euch über alle Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga auf dem Laufenden, ehe sich das Transferfenster am 3. Februar wieder schließt. Außerdem versorgen wir Euch mit den internationalen Highlight-Deals sowie den Transfer-Krachern der Regionalligen. Mit TAG24 bleibt Ihr am Ball!

31. Januar, 11.50 Uhr: 1. FC Köln findet Urbig-Ersatz

Weil Keeper Jonas Urbig (den 1. FC Köln in Richtung FC Bayern verlassen hat, ist der Effzeh auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv geworden. Anthony Racioppi (26) von Hull City schließt sich dem deutschen Zweitligisten an. Vorerst ist nur eine Leihe bis zum Saisonende für den Schweizer, der bei den Geißböcken als Nummer zwei vorgesehen ist, geplant, Köln sicherte sich aber eine Kaufoption für Racioppi. Der 26-Jährige betonte: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC, nachdem das letzte halbe Jahr nicht so einfach war. Dabei ist mir meine Rolle natürlich bewusst, aber ich bin Sportler – am wichtigsten ist, dass wir als Team Erfolg haben, dafür werde ich hart arbeiten, alles geben und möchte mich im Torhüter-Team bei einem großen Club noch einmal weiterentwickeln."

31. Januar, 11.35 Uhr: Erzgebirge Aue erteilt zwei Talenten die Freigabe

Drittligist Erzgebirge Aue lässt mit Louis Lord (21) und Franco Schädlich (20) zwei Talente ziehen - einen von ihnen nur vorübergehend, einen dauerhaft. Mehr Details lest Ihr im TAG24-Artikel: "FC Erzgebirge Aue gibt diese beiden jungen Spieler ab".

31. Januar, 11.25 Uhr: Bayer Leverkusen holt neuen Innenverteidiger

Der deutsche Meister hat auf die Verletzung von Jeanuël Belocian (19) reagiert und einen neuen Innenverteidiger geholt. Mario Hermoso (29) kommt bis Saisonende von der AS Rom. Der Spanier spielte in seiner Karriere unter anderem für Atlético Madrid, bevor er sich im vergangenen Sommer ablösefrei zur Roma wechselte. Insgesamt fünfmal durfte er für die spanische Nationalmannschaft auflaufen. "Mario Hermoso ist ein international erfahrener Profi und spielt neben der Position des Innenverteidigers auch die des linken Außenverteidigers mit großer Routine und Abgeklärtheit", lobte Geschäftsführer Simon Rolfes (43) den Neuzugang.

Bayer Leverkusen holt bis zum Saisonende Verstärkung in der Innenverteidigung. © Bayer 04 Leverkusen

30. Januar, 18.57 Uhr: KSC krallt sich Kölner Wäschenbach

Neuzugang für die Badener! Der Karlsruher SC hat Mittelfeldspieler Meiko Wäschenbach (21) vom 1. FC Köln verpflichtet. Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, kommt der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Seniorenbereich bisher nur in der Kölner Regionalliga-Reserve eingesetzt wurde, ablösefrei in den Wildpark. Zur Vertragslaufzeit machte sein neuer Verein keine Angabe. "Meiko besitzt strategische Fähigkeiten, ist technisch stark und hat eine hohe Spielintelligenz", sagte Sebastian Freis (39), Bereichsleiter Profis des KSC: "Wir sind uns sicher, dass er in unserem Team die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann, und freuen uns auf einen vielseitigen Spieler, der mehrere Positionen im Mittelfeld bespielen kann."

30. Januar, 18.15 Uhr: Schalker Noode wechselt auf Leihbasis nach Österreich

Nachwuchsprofi und Innenverteidiger Steve Noode (19) verlässt den FC Schalke 04 und wechselt auf Leihbasis zum österreichischen Erstligisten SCR Altach. "Die Leihe des 19-Jährigen ist zunächst bis zum Ende der laufenden Saison vorgesehen. Bei Klassenerhalt des SCR Altach in der österreichischen Bundesliga würde sich die Leihe um ein weiteres Jahr verlängern", gab der Zweitliga-Klub aus dem Ruhrpott den Abgang am heutigen Donnerstagnachmittag bekannt. "Steve hat sich in den vergangenen Monaten fußballerisch und menschlich sehr gut auf Schalke eingefunden. Da er nicht für unsere U23 in der Regionalliga spielberechtigt ist, wollen wir mit der Leihe sicherstellen, dass er Spielpraxis auf gutem Niveau in Europa sammeln kann“, wird S04-Boss Ben Manga (50) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

30. Januar, 17.17 Uhr: SV Sandhausen verpflichtet Luan Simnica.

Neuzugang für den SV Sandhausen! Wenige Wochen nach der Vertragsauflösung bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart hat Luan Simnica (21) einen neuen Verein gefunden. Wie der SVS am heutigen Donnerstagnachmittag bekannt gab, habe man sich die Dienste des seit Jahresbeginn vereinslosen Kosovaren gesichert. Demnach wird der 21-jährige Mittelfeld-Akteur nun künftig für den Drittligisten vom Hardtwald auflaufen. Über die Vertragsdauer äußerten sich die Schwarz-Weißen nicht. "Luan ist ein hervorragend ausgebildeter Spieler, der bereits in jungen Jahren viel Erfahrung mitbringt. Wir sind davon überzeugt, dass er uns nicht nur in der aktuellen Saison, sondern vor allem perspektivisch enorm helfen und die Qualität unseres Kaders verstärken wird", freut sich SVS-Cheftrainer Kenan Kocak (44) auf den Neuzugang.

Läuft künftig für den SV Sandhausen auf: Luan Simnica (21). © SV Sandhausen

30. Januar, 17.01 Uhr: Karlsruher SC verleiht Rupp!

Mittelfeldspieler Noah Rupp verlässt den zuletzt schwächelnden Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC auf Leihbasis in Richtung FC Stade Lausanne Ouchy. Der 21-Jährige fehlte bereits in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei der SV Elversberg, wie Coach Christian Eichner am Tag vor dem Duell am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) bestätigte. "Damit er sich als junger Spieler durch Spielpraxis kontinuierlich weiterentwickeln kann, ist die Leihe ein sinnvoller Schritt", sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter der Profis. In dieser Saison kam Rupp bislang auf zwei Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft.

30. Januar, 14.55 Uhr: Rekord-Transfer! RB Leipzig verpflichtet Xavi Simons fest

RB Leipzig hat den europaweit umworbenen Xavi Simons überraschend fest verpflichtet und zum teuersten Zugang der Klub-Geschichte gemacht. Der bisher von Paris Saint-Germain ausgeliehene niederländische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Mehr dazu hier: "Das is 'n Ding! RB Leipzig verkündet Rekord-Deal"

30. Januar, 13.40 Uhr: Eintracht Braunschweig angelt sich Mohamed Dräger aus Basel

Zweitligist Eintracht Braunschweig ist kurz vor dem Schluss des Transferfensters noch aktiv auf dem Markt und hat seinen zweiten Neuzugang in zwei Tagen präsentiert. Mohamed Dräger (28) wechselt vom FC Basel nach Niedersachsen und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Dräger, der in Freiburg geboren wurde und neben der deutschen auch die tunesische Staatsbürgerschaft hat, startete seine Karriere beim Sportclub und kam schließlich über Stationen in Griechenland und England in die Schweiz. Jetzt ist er zurück in Deutschland und freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich habe nie den Fokus nach Deutschland verloren und wollte unbedingt zurück. Als die Anfrage der Eintracht kam, musste ich daher nicht lange überlegen und freue mich sehr auf die Aufgabe. Es geht darum, gemeinsam alles für den Klassenerhalt zu tun, dann werden wir dieses Ziel erreichen", sagte der 28-Jährige.

30. Januar, 13.30 Uhr: HSV gibt Lucas Perrin schon wieder ab

Er kam erst im Sommer, jetzt ist er bereits wieder weg: Der Hamburger SV gibt Abwehrspieler Lucas Perrin (26) bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge ab. Perrin bestritt erst sechs Spiele für die Rothosen, war entsprechend nicht glücklich mit seiner Rolle bei den Hanseaten, wie Sportdirektor Claus Costa erklärte: "Lucas möchte auf dem Platz mehr Verantwortung übernehmen und eine wichtige Rolle ausfüllen und ist daher mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit an uns herangetreten." Diesen wollte der HSV nicht verwehren. Und so läuft der Franzose mindestens bis Saisonende in Belgien auf, potenziell aber auch länger: Brügge soll sich eine Kaufoption gesichert haben.

30. Januar, 13.20 Uhr: Maximilian Schmid schließt sich Erzgebirge Aue an

Erzgebirge Aue hat vor dem Sachsenderby gegen Dynamo Dresden einen Neuzugang zu vermeldet: Probespieler Maximilian Schmid (21) konnte fest verpflichtet werden. Mehr Details erhaltet Ihr im TAG24-Artikel: "Nach Probe-Training im Erzgebirge: Köln-Talent wechselt zum FCE".