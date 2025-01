Transfermarkt im Ticker: Essen stellt nächsten Hochkaräter vor!

Der Transfermarkt 2025 läuft auf Hochtouren: Rot-Weiss Essen hat am Montag in Klaus Gjasula den zweiten Hochkaräter präsentiert.

Deutschland - Neues Jahr, neuer Klub? Seit 1. Januar 2025 ist der Transfermarkt wieder offen und bietet den Vereinen die Möglichkeit zum winterlichen Nachjustieren.

Heiko Herrlich (53) kehrt nach zwölf Jahren als Trainer zur SpVgg Unterhaching zurück. © IMAGO / Revierfoto In unserem großen Liveticker halten wir Euch über alle Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga auf dem Laufenden, ehe sich das Transferfenster am 3. Februar wieder schließt. Außerdem versorgen wir Euch mit den internationalen Highlight-Deals sowie den Transfer-Krachern der Regionalligen. Mit TAG24 bleibt Ihr am Ball!

6. Januar, 15.20 Uhr: Nächster Essener Transferknaller - auch Gjasula kommt!

Keine zwei Stunden nach Verkündung des Martinovic-Transfers legt Rot-Weiss Essen direkt nach: In Klaus Gjasula (35) hat sich die Dienste eines absoluten Anführers und Hochkaräters für Drittliga-Verhältnisse gesichert. Trainer Uwe Koschinat (53) zeigt sich begeistert: "Klaus Gjasula verkörpert genau das Profil, das wir gesucht haben. Mit seiner starken Persönlichkeit sowie seiner körperlichen Robustheit und seiner kriegerischen Art auf dem Platz wird er uns als Führungsspieler, der bereits auf höchster Ebene seinen Mann gestanden hat, klar verstärken." Gjasula lief in der Vorsaison noch 22-mal für den SV Darmstadt in der Bundesliga auf, spielte nach dem Abstieg der Lilien nur noch eine untergeordnete Rolle. Insgesamt kommt der Albaner auf 51 Partien im Oberhaus und 83 Spiele im Unterhaus.

Aus der Bundesliga in die 3. Liga. Klaus Gjasula (35) war in Darmstadt nicht mehr gefragt, in Essen wird er dringend gebraucht. © Tom Weller/dpa

6. Januar, 13.30 Uhr: Essen gewinnt das Rennen um Angreifer Martinovic

Kellerkind Rot-Weiss Essen hat sich im Kampf um den Drittliga-Klassenerhalt mit Dominik Martinovic (27) verstärkt. Der Angreifer stand bis Ende Dezember beim kroatischen Erstligisten Slaven Belupo unter Vertrag und war von zahlreichen Drittligisten umworben. "Dominik Martinovic verfügt über eine brutale Geschwindigkeit und ist geil darauf, Tore zu schießen. Er hat in der 3. Liga mehrfach zweistellig pro Saison getroffen", hebt Essens Trainer Uwe Koschinat (53) die Vorzüge seines Neuzugangs hervor. Der Deutsch-Kroate lief zuvor für die SV Elversberg, Waldhof Mannheim und Sonnenhof Großaspach auf und erzielte in 141 Partien der 3. Liga satte 42 Tore.

Vor seinem Kroatien-Aufenthalt war Dominik Martinovic (27) für die SV Elversberg in der 2. Liga am Ball. © Daniel Karmann/dpa

6. Januar, 11.40 Uhr: Dynamo holt Aufstiegserfahrung aus der 2. Bundesliga

Kurz vor dem Abflug ins Türkei-Trainingslager hat Dynamo Dresden seine zweite Winter-Verpflichtung vorgestellt: Außenstürmer Dominik Kother (24) kommt von Zweitligist Jahn Regensburg. Mehr dazu in unserem Artikel: "Er sitzt mit im Flieger ins Camp: Dynamo tütet zweiten Winter-Neuzugang ein"

Dominik Kother (24) hat einen Vertrag bei Dynamo Dresden unterschrieben, bevor er heute mit seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager aufbricht. © Dynamo Dresden

6. Januar, 10.35 Uhr: Braunschweig leiht Mittelfeldmann von Schalke 04

Eintracht Braunschweig rüstet sich für die Rückrunde und hat sich im zentral-defensiven Mittelfeld verstärkt: Von Liga-Konkurrent Schalke 04 kommt Lino Tempelmann (25) auf Leihbasis bis Saisonende in die Löwenstadt. "Lino Tempelmann wird uns mit seiner Erfahrung, seiner Ballsicherheit und seinen fußballerischen Lösungen helfen, uns im Spiel mit dem Ball deutlich zu verbessern, uns mehr Kreativität zu verleihen und das Verbindungsspiel zwischen Defensive und Offensive zu beleben", ist Eintracht-Geschäftsführer Benjamin Kessel (37) von diesem Transfer überzeugt. Tempelmann kam diese Saison in nur fünf Pflichtspielen für Schalke zum Einsatz.

Ein Bild der Vorsaison: Lino Tempelmann (25, r.) im Zweikampf mit Braunschweigs Fabio Kaufmann (32). Ab sofort sind die beiden Teamkollegen. © Swen Pförtner/dpa

6. Januar, 10.20 Uhr: Aachen verstärkt sich mit Zweitliga-Profi für Drittliga-Abstiegskampf

Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen hat in der Nacht zu Montag die Verpflichtung von Danilo Wiebe verkündet. Der 30-Jährige sei noch am Sonntagabend im Trainingslager in Belek zur Mannschaft gestoßen und als Soforthilfe für den Abstiegskampf eingeplant. "Wir freuen uns sehr, dass uns diese Verpflichtung geglückt ist. Danilo kann mit seiner Erfahrung aus zweiter und dritter Liga sowie seiner Übersicht im Spiel ein echter Eckpfeiler unserer Mannschaft werden", beschreibt Aachens Geschäftsführer Sascha Eller (49) seine Erwartungen an den Neuzugang. Wiebe bekam nach fünf Saisons im Trikot von Eintracht Braunschweig vergangenen Sommer keinen neuen Vertrag und war seitdem vereinslos. Für die Eintracht schnürte der defensive Mittelfeldspieler 55-mal in der 2. Bundesliga die Schuhe.

Danilo Wiebe (30) will nach seinem Ende in Braunschweig jetzt im gelben Aachen-Trikot eine Liga tiefer seine Qualitäten zeigen. © Uli Deck/dpa

5. Januar, 13.07 Uhr: 1. FC Köln verleiht Stürmer nach Österreich

Der 1. FC Köln gibt Florian Dietz (26) bis zum Ende der Saison ab. Der Stürmer wird bis zum Sommer für den österreichischen Bundesligisten SCR Altach auflaufen. Seit 2020 stürmt Dietz für den Effzeh, erst für die Zweitvertretung, seit 2022 dann für die erste Mannschaft. Dabei blieb er aber zumeist nur Ersatz. In dieser Zweitliga-Saison kam der 26-Jährige bisher nur auf drei Kurzeinsätze, dazu kommt ein Einsatz im Pokal.

Florian Dietz (26) kam in Köln nur selten über die Reservistenrolle hinaus. © Marius Becker/dpa

5. Januar, 12.40 Uhr: VfB Stuttgart II leiht Tino Kaufmann in die Regionalliga aus

Der VfB Stuttgart II gibt Tino Kaufmann (19) an Regionalligist Rot-Weiß Erfurt ab. Der Offensivspieler wird bis zum Ende der Saison ausgeliehen. In Erfurt dürfte sich der 19-Jährige mehr Einsätze erhoffen, denn in Stuttgart reichte es in der laufenden Saison nur für drei Kurzeinsätze.

5. Januar, 7.30 Uhr: VfL Osnabrück und Liridon Mulaj gehen getrennte Wege

Die Kaderrotation beim VfL Osnabrück geht weiter: Liridon Mulaj (26) wird den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Erst im Sommer war der Schweizer an die Bremer Brücke gewechselt, hatte sich dort aber nicht durchsetzen können und war nur auf drei Einsätze in der 3. Liga gekommen. Wohin er jetzt geht, wird erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben, der VfL Osnabrück teilte aber mit, dass es Mulaj in seine Heimat zieht.

4. Januar, 14.50 Uhr: VfL Osnabrück holt Goalgetter aus der Regionalliga

Vierter Winter-Neuzugang für den VfL Osnabrück: Der abstiegsbedrohte Drittligist nimmt Mittelstürmer Nikky Goguadze (26) unter Vertrag. Der Niederländer mit georgischen Wurzeln stand zuletzt beim Bremer SV in der Regionalliga unter Vertrag, erzielte in 23 Saisonspielen bisher 21 Tore. Jetzt geht er rund 100 Kilometer weiter und eine Liga höher auf Torejagd. "Die Verantwortlichen des VfL haben sich wirklich sehr um mich bemüht, das hat mir ein gutes Gefühl bei der Entscheidung gegeben. Der VfL ist ein großer, aber gleichzeitig sehr menschlicher Klub, ich bin stolz darauf ab sofort für ihn spielen zu dürfen. Deshalb möchte ich nun so schnell wie möglich ankommen, alle kennenlernen und im Training auf mich aufmerksam machen", sagte Goguadze.

4. Januar, 14.06 Uhr: FC Bayern verleiht Nestory Irankunda

Der FC Bayern verleiht das australische Talent Nestory Irankunda (18) in die Schweiz. Bis Saisonende soll der 18-jährige Offensivspieler, der aktuell für die Bayern-Amateure aufläuft, sich bei den Grasshoppers Zürich unter Beweis stellen. Er war im Sommer zum deutschen Rekordmeister gewechselt und hat noch einen Vertrag bis 2028.

4. Januar, 14 Uhr: Wolfsburg-Leihgabe findet neuen Klub

Bartol Franjić (24) vom VfL Wolfsburg war bisher an Schachtar Donezk in der Ukraine ausgeliehen. Diese Leihe wird jetzt beendet, doch zu den Wölfen kehrt der defensive Mittelfeldspieler noch nicht zurück. Stattdessen wird der Kroate in seine Heimat wechseln und für den Rest der Saison für Dinamo Zagreb auflaufen. Danach soll er nach Wolfsburg zurückkehren und den nächsten Versuch starten, sich bei den Wölfen durchzusetzen. Sein Vertrag geht noch bis 2027.

4. Januar, 13.50 Uhr: Eintracht Frankfurt trennt sich von Transferflop

Eintracht Frankfurt schafft Platz im Kader: Die SGE und Jérôme Onguéné (27) haben den noch bis 2027 laufenden Vertrag des Innenverteidigers vorzeitig aufgelöst. Der Kameruner wechselte 2022 von RB Salzburg zu den Hessen, absolvierte in der gesamten Zeit jedoch kein einziges Spiel für Frankfurt. Zwischenzeitlich wurde er zweimal verliehen, jetzt ist die Zeit beim Bundesligisten für Onguéné endgültig vorbei.

4. Januar, 12.38 Uhr: SV Sandhausen holt bereits den dritten Neuzugang

Der SV Sandhausen will im neuen Jahr wieder angreifen und präsentiert dafür bereits den dritten Neuzugang des Winters: Mittelstürmer Lucas Ehrlich (20) kommt auf Leihbasis für 18 Monate von der Zweitvertretung des FC Augsburg. Der 20-Jährige durchlief alle Jugendmannschaften von Dynamo Dresden und wechselte im Sommer 2023 im Streit mit der SGD nach Augsburg. Dort bereicherte er die Regionalligamannschaft mit zehn Treffern und zwei Vorlagen in 44 Einsätzen, jetzt will er in der 3. Liga Fuß fassen. "Wir sind überzeugt, dass er sich schnell bei uns integrieren wird. Mit seiner Größe und seiner physischen Präsenz bringt er dafür ideale Voraussetzungen mit", sagte Neu-Coach Kenan Kocak (43).

Lucas Ehrlich (20, r.) ging 2023 im Streit mit der SGD auseinander. Jetzt läuft er für den direkten Konkurrenten aus Sandhausen auf. © Lutz Hentschel

4. Januar, 11.20 Uhr: Greuther Fürth holt Marco John zurück

Zweitligist Greuther Fürth hat seinen ersten Neuzugang des Winters gefunden - und es ist ein alter Bekannter. Marco John (22) kommt von der TSG 1899 Hoffenheim zum Kleeblatt. Der linke Außenbahnspieler verbrachte beinahe sein ganzes Fußballerleben in Sinsheim, wurde jedoch bereits in der Saison 2022/23 nach Fürth verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Seine Rückkehr zur TSG verlief dann unter anderem aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht wie geplant, jetzt folgt der endgültige Wechsel nach Fürth für den 27-maligen deutschen Junioren-Nationalspieler. Dort freut man sich auf den Rückkehrer: "Marco bringt eine enorme Spielintelligenz und damit einhergehende Variabilität mit. Außerdem kennt er hier noch einige und wird deshalb keine lange Eingewöhnungszeit benötigen", sagte Trainer Jan Siewert (42).

Seit 2013 spielte Marco John (22) für die TSG Hoffenheim, jetzt trennen sich die Wege. © Uwe Anspach/dpa

3. Januar, 18.17 Uhr: SV Sandhausen verstärkt sich mit Justin Butler

Ein neuer Offensivspieler für den SV Sandhausen! Justin Butler (23) kehrt der Zweitvertretung von Borussia Dortmund den Rücken und wechselt zu den Schwarz-Weißen in die Kurpfalz. Das gaben der Drittligist am Freitagnachmittag bekannt. "Justin ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der unsere Offensive beleben wird. Seine Dynamik und der Zug zum Tor sind genau die Eigenschaften, die wir gesucht haben", freut sich Sandhausens neuer Cheftrainer Kenan Kocak. "Mit seiner Vielseitigkeit im offensiven Bereich und seiner Erfahrung in der 3. Liga wird Butler eine wertvolle Ergänzung für unser Team darstellen." 2023 stand der gebürtige Augsburger bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag, erzielte in 25 Einsätzen einen einzigen Treffer. Zuvor hatte er für Waldhof Mannheim und den FC Ingolstadt 04 die Kickschuhe geschnürt

3. Januar, 17.48 Uhr: Paul Pöpperl kommt per Leihe zu Viktoria Köln

Vom Ruhrpott in die Domstadt! Viktoria Köln ist auf dem Transfermarkt fündig geworden und hat sich in der Offensive verstärkt. Wie der Drittliga-Klub am Freitag mitteilte, wechselt Paul Pöpperl (21) auf Leihbasis zu den Kölnern. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte der 21-jährige Deutsche seinen ersten Lizenzspielervertrag beim FC Schalke 04 unterzeichnet - und war daraufhin an den niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo ausgeliehen worden. "Wir freuen uns als Reaktion auf den Abgang von Bryan Henning die Leihe von Paul Pöpperl bekanntzugeben. Mein Dank gilt den Verantwortlichen von Schalke 04, die diese Konstellation möglich gemacht haben. Mit Paul stößt ein junger Offensiv-Spieler zu uns, der auf Schalke mit einem Profivertrag ausgestattet ist und diese Saison für VVV-Venlo in der zweiten holländischen Liga 17 Einsätze gemacht hat", so Kölns sportlicher Leiter Stephan Küsters.

Auf Leihbasis an den Rhein! Paul Pöpperl (21) läuft in der kommenden Rückrunde für Viktoria Köln auf. © Jan Brix/ Viktoria Köln

3. Januar, 16.35 Uhr: FC Bayern verleiht Krätzig nach Heidenheim

Der FC Bayern verleiht seinen U21-Nationalspieler Frans Krätzig (21) nach dessen Ende beim VfB Stuttgart sofort an den 1. FC Heidenheim weiter. Wie die Münchner mitteilten, wird der 21-Jährige dort bis zum Sommer spielen. Der Vertrag des Abwehrspielers beim deutschen Fußball-Rekordmeister ist noch bis zum 30. Juni 2027 gültig. Bei Vizemeister Stuttgart war Krätzig, der 2017 in den Nachwuchs des FC Bayern wechselte, kaum zum Einsatz gekommen. Für die erste Mannschaft der Schwaben spielte Krätzig nur viermal, zweimal trat er in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga an. Daraufhin einigten sich die Münchner mit dem VfB, die Leihe vorzeitig zu beenden.

Beim Vizemeister in Stuttgart spielte Frans Krätzig (21) kaum. Daher wurde die Leihe beendet. Der FC Bayern gibt Krätzig nun an den 1. FC Heidenheim ab. © Tom Weller/dpa

3. Januar, 15.49 Uhr: Marvin Mehlem wechselt auf Leihbasis nach Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 hat sich die Dienste von Marvin Mehlem (27) gesichert. Der deutsche Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis vom abstiegsbedrohten Zweitligisten Hull City aus England zu den Ostwestfalen. "Marvin ist in der 2. Bundesliga ein Unterschiedsspieler. Er wird unser Angriffsspiel beschleunigen und ein Fixpunkt in unserem Mittelfeld sein. Weil er die 2. Bundesliga sehr gut kennt, benötigt er keine Anlaufzeit und kann uns sofort weiterhelfen", wird Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber in einer offiziellen Mitteilung vom heutigen Freitagnachmittag zitiert. Mehlem stand von 2006 bis 2017 beim Karlsruher SC unter Vertrag, konnte in den darauffolgenden Jahren im Trikot von SV Darmstadt 98 weitere Zweitliga-Erfahrung sammeln. Nach seinem Abgang auf die Insel im Sommer des vergangenen Jahres nun also die Rückkehr.

3. Januar, 14.49 Uhr: Top-Torjäger Zivzivadze verlässt Karlsruher SC

Diesen Abgang müssen die Badener erst einmal verkraften: Torjäger Budu Zivzivadze (30) verlässt den Karlsruher SC und wechselt zum Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Das gab der Zweitliga-Klub am Freitagnachmittag bekannt. Demnach habe der 30-jährige Georgier den KSC auf eigenen Wunsch verlassen. Der Offensivmann fehlte beim Trainingsauftakt der Badener. Für das Trainingslager in Spanien, das der KSC am kommenden Samstag bezieht, war Siwsiwadse nicht mehr eingeplant. Zivzivadze war im Januar 2023 vom ungarischen Verein Fehérvár FC nach Karlsruhe gewechselt. In der laufenden Saison erzielte der Angreifer bereits zwölf Liga-Tore und hat damit maßgeblichen Anteil daran, dass der Verein als Tabellenzweiter voll im Aufstiegsrennen mitmischt.

3. Januar, 14 Uhr: Nürnberg verkauft Joseph Hungbo nach England

Der 1. FC Nürnberg hat Joseph Hungbo an Wigan Athletic FC verkauft. Zuletzt war der Offensivspieler an Rotherham United ausgeliehen. Die Engländer statteten ihn mit einem Vertrag bis Ende Juni 2028 aus, die Franken kassieren eine Ablöse.

3. Januar, 13.26 Uhr: Bryan Henning kehrt zum VfL Osnabrück zurück

Mittelfeldspieler Bryan Henning kehrt an die Bremer Brücke zurück. Der 29-Jährige wird von Viktoria Köln fest verpflichtet. Schon von 2019 bis 2021 lief er in der 2. Bundesliga für die Lila-Weißen auf. "Ich habe mit dem VfL in der 2. Bundesliga gespielt, in Osnabrück habe ich meine Frau kennengelernt, ich verbinde fast ausschließlich positive Emotionen mit dieser Stadt und diesem Klub. Ich freue mich deshalb, dass ich mithelfen darf, den VfL in der 3. Liga zu halten, denn nur das kann unser gemeinsames Ziel sein", sagte Henning nach seinem Transfer.

3. Januar, 11.53 Uhr: VfB Stuttgart bricht Leihe von Mittelstürmer ab, er soll der U21 helfen

Der VfB Stuttgart hat die Leihe von Mittelstürmer Mohamed Sankoh beendet. Der 21-Jährige kehrt vorzeitig von Cosenza Clacio aus der 2. italienischen Liga zurück und soll in der Rückrunde die U21 der Schwaben in der 3. Liga stärken. Er fliegt am Samstag mit dem Team ins Trainingslager.

3. Januar, 11.52 Uhr: Heiko Herrlich wieder neuer Trainer bei der SpVgg Unterhaching

Heiko Herrlich (53) wird neuer Trainer bei der SpVgg Unterhaching. Die Spieler-Legende von Borussia Dortmund betreute den Klub bereits 2011/12 und hat einen längerfristigen Vertrag unterschrieben, die genaue Laufzeit wurde nicht genannt. Mehr Infos findet Ihr im Artikel: "Neuer Haching-Coach steht fest! Herrlich hat beim Drittligisten ab sofort das Sagen".

Heiko Herrlich hat wieder einen Trainerjob. Zuletzt war er bis April 2021 Coach des FC Augsburg. © IMAGO / Revierfoto

3. Januar, 11.40 Uhr: Dynamo Dresden leiht Andi Hoti vom 1. FC Magdeburg aus

Dynamo Dresden leiht Andi Hoti vom 1. FC Magdeburg aus. © SG Dynamo Dresden

3. Januar, 11.39 Uhr: Jahn Regensburg mit Transfer-Offensive! Gleich drei Neuzugänge kommen

Der stark abstiegsbedrohte Aufsteiger Jahn Regensburg hat für die Mission Klassenerhalt in der 2. Bundesliga eine Transfer-Offensive gestartet. Der Tabellenletzte verkündete am Freitag drei Neuzugänge auf einen Schlag. Sargis Adamyan, Anssi Suhonen und Tim Handwerker. Offensivspieler Adamyan kehrt per Leihe bis Saisonende vom 1. FC Köln zurück, er lief schon von 2017 bis 2019 in Regensburg auf. Linksverteidiger Handwerker wird fest vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, er unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Das Trio komplett macht Mittelfeldspieler Suhonen, der vom HSV bis Saisonende ausgeliehen wird.

Tim Handwerker wird fest vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. © SSV Jahn Regensburg

3. Januar, 9.56 Uhr: Alemannia Aachen leiht Niklas Castelle vom SSV Ulm aus

Alemannia Aachen will sich für die Rückrunde in der 3. Liga besser aufstellen und leiht Angreifer Niklas Castelle (22) vom SSV Ulm aus. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der Offensivmann war im Sommer vom FC Schalke 04 II zum Aufsteiger gewechselt, konnte sich in der 2. Bundesliga aber nicht durchsetzen. Nun hofft er auf mehr Einsatzzeit in Aachen. "Mit Niklas gewinnen wir für die Rückrunde einen dynamischen und spielstarken Stürmer für uns, der unsere Offensive gut verstärken wird. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität in der Rückrunde ein wichtiger Faktor für unsere Ziele werden kann", erklärte Alemannias Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller (49).

Niklas Castelle (22) kam beim SSV Ulm nur auf vier Kurzeinsätze und insgesamt 22 Spielminute, nun wechselt er nach Aachen. © IMAGO / Lucca Fundel

2. Januar, 21.27 Uhr: Hoffenheim verpflichtet Stürmer Orban aus Lyon

TSG 1899 Hoffenheim hat Angreifer Gift Orban vom französischen Erstligisten Olympique Lyon verpflichtet. Der 22-jährige Nigerianer unterschreibt beim Bundesliga-Klub einen "langfristigen Vertrag", wie die Hoffenheimer mitteilten. Details nannten die Kraichgauer nicht. Auch zu den Ablösemodalitäten machte der Verein keine Angaben. Nach Informationen des TV-Senders Sky zahlt die TSG neun Millionen Euro plus Boni für Orban. "In Gift Orban haben wir genau den schnellen Stürmer mit gutem Tiefgang gefunden, den wir gesucht haben", sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.

Die TSG Hoffenheim ist auf dem Transfermarkt schnell fündig geworden. Gift Orban (22) soll die Offensive des Bundesligisten verstärken. © Valentine CHAPUIS / AFP

2. Januar, 20.15 Uhr: Leverkusen holt argentinisches Talent Sarco

Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen hat sich mit dem argentinischen Talent Alejo Sarco (18) verstärkt. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer wechselt mit sofortiger Wirkung vom argentinischen Meister CA Vélez Sarsfield zum Bundesligisten und erhält einen Vertrag bis 2029. Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Transfer perfekt: Bayer 04 krallt sich Argentinien-Juwel"