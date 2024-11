Voll im Fokus: Schlägt die Eintracht bei Bundesliga-Star zu?

Dass er mit der aktuell glänzend aufgelegten Eintracht aber in der kommenden Saison wahrscheinlich sicher international - wenn nicht sogar in der Champions League - spielen wird, könnte das viel zitierte Zünglein an der Waage in Bezug auf einen Transfer sein.

Ob sich der auf den Spitznamen "Scholl" (aufgrund seiner Rückennummer 7 und dem Vergleich mit Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl, Anm. d. Red.) getaufte U20-Nationalspieler letztlich für die Adler entscheiden wird, bleibt abzuwarten.