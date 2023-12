Von der Bundesliga bis zur 3. Liga - diese Wintertransfers sind schon fix!

Während Topstürmer Victor Osimhen (25, l.) in Neapel bleibt, wechselt sein Teamkollege Eljif Elmas (24) nach Leipzig. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Noch braucht der Transfermarkt ein wenig, bis er richtig in Schwung kommt. Für den größten Knaller zum neuen Jahr hat sicherlich RB Leipzig gesorgt:

Eljif Elmas (24) soll in die Fußstapfen von Emil Forsberg (32) treten, den es nach neun Jahren Leipzig zu den New York Red Bulls zieht.

Medienberichten zufolge hat sich RB die Dienste des Mazedoniers gut 24 Millionen Euro kosten lassen, der offensive Mittelfeldspieler kommt vom SSC Neapel.

Darüber hinaus haben die Leipziger mit Caden Clark (20) einen Abgang zu verzeichnen, der ohnehin nie eine richtige Rolle spielte und nach seiner Leihe seine Zelte in Minnesota aufschlägt.

Ähnlich verhält es mit dem vom VfB Stuttgart 2019 geholten Mateo Klimowicz (23), der nie bei den Schwaben so richtig ins Rollen kam und jetzt fest an seinen jüngsten Leihverein San Luis nach Mexiko verkauft wird.

Mehr erhofft hatte sich auch Darmstadt 98 mit dem Transfer von Filip Stojilkovic (23). Doch nach einem Jahr stehen nur drei Törchen in der Bilanz. In der Rückrunde soll der Mittelstürmer in Kaiserslautern zu alter Stärke finden.