Zu hohe Gehaltsforderungen! Platzt jetzt der Mbappé-Deal mit Real Madrid?

Der Grund? Na klar, das liebe Geld! Denn wie die SportBild in ihrer heutigen Ausgabe berichtete, liegen die Vorstellungen von Mbappés Mama, die als seine "Beraterin" auftritt, und die der Madrilenen weit auseinander.

Wann kann Real-Präsident Florentino Pérez (76) den vielleicht größten Deal der Fußballgeschichte verkünden? © Manu Fernandez/AP/dpa

Puh, bei den kolportierten Summen wird sogar dem sonst so unerschütterliche Real-Boss Florentino Pérez (76) schwindelig!

Die Königlichen, die seit Lebzeiten die besten Spieler der Welt für sich beanspruchen, bieten derzeit "nur" 35 Millionen pro Vertragsjahr - also etwa die Hälfte. Viel mehr ist angesichts des Financial Fairplay in Spanien auch gar nicht möglich.

Auch der FC Liverpool, der sich ursprünglich in den Poker einklinken wollte, sei bei den genannten Summen schon längst wieder abgesprungen.

Alles läuft also auf einen Zweikampf zwischen Real und PSG hinaus. Französische Medien berichteten, dass der Scheich-Klub sogar bereit sei, gut 100 Millionen Euro seiner Identifikationsfigur zu zahlen.

Bleibt am Ende die Frage: Wer hat in diesem wahnwitzigen Poker am Ende das größte Entscheidungsrecht? Real? PSG? Mbappé oder doch seine Mama?