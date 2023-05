Last-Minute-Wahnsinn in der 2. Liga: Heidenheim steigt zum ersten Mal in die Bundesliga auf!

Regensburg/Heidenheim - Aufstiegs-Krimi in der 2. Bundesliga ! Der 1. FC Heidenheim hat sich in einem hochspannenden und irrwitzigen Herzschlagfinale den direkten Gang in die Erstklassigkeit gesichert.

Frank Schmidt hat seine Heidenheimer endlich ins gelobte Land geführt - und wie! © Tom Weller/dpa

Durch den späten 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand beim nun feststehenden Absteiger SSV Jahn Regensburg steigen die Mannen von der Ostalb zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga auf - und das als Tabellenführer der 2. Liga.

Prince Osei Owusu (51. Minute/56.) brachte die Hausherren nach einer zähen ersten Hälfte mit einem Doppelschlag in Führung und ließ die Köpfe der Brenzstädter so zu Boden sinken, da der HSV zeitgleich in Sandhausen führte.

Mit der Niederlage und dem Sieg der Hanseaten wäre Heidenheim auf Relegationsplatz drei gerutscht und hätte wie schon in der Saison 2019/20 nachsitzen müssen. Damals war das Team von Coach Frank Schmidt mit zwei Unentschieden und aufgrund der mittlerweile abgeschafften Auswärtstorregel an Werder Bremen gescheitert.

Zuvor war der FCH nur in der Saison 1934/35 so nah dran am Sprung in die höchste deutsche Spielklasse. Damals scheiterte man noch als VfR 1911 Heidenheim in der Aufstiegsrunde der Gauliga Württemberg als Tabellenletzter, dafür gingen die SpVgg Cannstadt sowie der FV Zuffenhausen hoch.

Doch dieses Jahr sollte es endlich anders kommen. Ein Eigentor von SSV-Verteidiger Benedikt Saller (58.) führte zum Anschluss, allerdings lief in der Folge so langsam aber sicher die Zeit davon. Ein Remis wäre nämlich ebenfalls zu wenig gewesen.