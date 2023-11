Gespräche laufen schon: Landet Boateng jetzt doch noch in der Bundesliga?

Die FCB-Fans protestierten zudem mit Plakaten gegen das Verhalten der eigenen Vereinsführung, die eine Verpflichtung des in der Kritik stehenden Profis zumindest in Erwägung zog.

Auf der anderen Seite schwebt jedoch ein neu aufgerollter Strafprozess wegen Körperverletzung über seinem Haupt, der beim Entschluss der Münchner als Zünglein an der Waage galt.

Aktuell trainiert der 35-Jährige in der zweiten Mannschaft des FC Bayern . Auch wenn die Verantwortlichen an der Säbener Straße dem gebürtigen Berliner letztendlich keinen Vertrag vorlegen wollten, soll der Abwehrmann mit hervorragenden Fitnesswerten beeindruckt haben.

Gegen Heidenheim hat Jérôme Boateng (35, hinten) schon gespielt. Läuft er bald für den FCH auf? © CHRISTOF STACHE / AFP

In der Voith-Arena scheint das Rampenlicht zwar nicht so hell wie an der Isar, gänzlich geräuschlos dürfte ein Wechsel des vereinslosen Boateng zum 1. FC Heidenheim aber dennoch nicht vonstattengehen.

Aus sportlicher Sicht könnte Trainer Frank Schmidt (49) einen zusätzlichen Mann im defensiven Zentrum allerdings gut gebrauchen. Mit Tim Siersleben (23), Patrick Mainka (29) und Thomas Keller (24) befinden sich nur vier gelernte Innenverteidiger im Kader der Ostwürttemberger.

Darüber hinaus würde der frühere DFB-Star dem Provinz-Klub mit der Erfahrung aus 314 Bundesligaspielen im Abstiegskampf natürlich gut zu Gesicht stehen. Derzeit belegt der FCH mit zehn Punkten aus ebenso vielen Partien den 13. Tabellenplatz.

Boateng stand zuletzt bei Olympique Lyon in Frankreich unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison aber kaum noch eine Rolle spielte, weshalb sein auslaufendes Arbeitspapier auch nicht mehr verlängert wurde.

Ein Karriereende schloss der WM-Held von Rio in der Folge jedoch aus. Er spüre "jeden Tag unglaubliche Energie" und wolle es "noch einmal allen zeigen".