14 Treffer im Test: Heidenheim ballert sich warm für Bundesliga

Heidenheim - Tore wie am Fließband gegen einen krassen Underdog! Bundesliga -Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat sein Testspiel beim Fußball-Kreisligisten SV Mergelstetten haushoch gewonnen.

Marvin Pieringer (23) durfte sich gleich doppelt in die Torschützenliste gegen den SV Mergelstetten eintragen. © Heiko Becker/dpa

Es war zwar nur ein Kreisligist, doch der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga, 1. FC Heidenheim, hat sich in prächtiger Torlaune gezeigt.

Im Testspiel am heutigen Sonntag bei hochsommerlichen Temperaturen gegen den SV Mergelstetten ließen es die Heidenheimer offensiv so richtig krachen und durften ganze 14 Mal jubeln. Mit vier Neuzugängen in der Startelf feierte die Mannschaft von Trainer-Ikone Frank Schmidt (49) vor knapp 2000 Zuschauern einen standesgemäßen 14:0 (7:0)-Kantersieg.

Marvin Pieringer (5./12. Minute), Eren Dinkci (14./20.) und Tim Kleindienst (20./25.) trafen im ersten Durchgang jeweils doppelt. Zudem trug sich in der ersten Halbzeit noch Routinier Norman Theuerkauf (26.) in die Torschützenliste ein.

Beim Bundesliga-Aufsteiger fehlte der noch angeschlagene Patrick Mainka. Nach Wiederbeginn sorgten beim in der Pause rundum erneuerten FCH Nikola Dovedan (55.), Stefan Schimmer (68./89.), Jonas Föhrenbach (78./82.), Luka Janes (81.) und Seedy Jarju (86.) für ein mehr als deutliches Ergebnis.