FC Heidenheim brennt auf Bundesliga-Premiere

Heidenheim - Das vorläufige Highlight ihrer Vereinsgeschichte steht unmittelbar bevor! Wenn Aufsteiger 1. FC Heidenheim am kommenden Samstag beim VfL Wolfsburg das Kapitel Bundesliga eröffnet, sind alle Augen auf den schwäbischen Provinz-Klub gerichtet.

Rund 1000 FCH-Anhänger werden in der Autostadt in Niedersachsen erwartet - eine stattliche Zahl für den letztjährigen Zweitligameister mit 67 Punkten.

Zugegeben: Mit einem Heimspiel wären die Heidenheimer wohl lieber in die historische erste Bundesliga-Saison gestartet, doch der Spielplan hatte anderes mit dem beschaulichen 50.000-Einwohner-Städtchen aus dem Osten Baden-Württembergs vor.

Jahrelang haben sie diesen Moment herbeigesehnt, nun steht er so kurz bevor. Neuankömmling 1. FC Heidenheim darf sich am kommenden Samstag um 15.30 Uhr beim VfL Wolfsburg zum Bundesliga -Auftakt auf eine geschichtsträchtige Partie freuen - und die Euphorie auf der Ostalb scheint grenzenlos.

Das Team des 1. FC Heidenheim startet in das Abenteuer Bundesliga. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei FCH-Trainerlegende Frank Schmidt (49), der seit 16 Jahren das Zepter auf der Ostalb schwingt, kribbelt es bereits ordentlich. Laut dpa-Informationen sei die Spannung bei Team und Trainer hoch und die Vorfreude groß.

Dennoch stellt der Trainer klar, dass die Demut vor der Herausforderung Bundesliga groß ist. Aber Schmidt wäre nicht Schmidt, wenn er nicht mit Ehrgeiz und einer unerschütterlichen Siegesmentalität an die Sache heranginge. Deshalb will er direkt zu Beginn beim ambitionierten VfL Wolfsburg überraschen - am liebsten natürlich mit drei Punkten im Gepäck.

Doch der VW-Klub aus dem Norden der Republik wird ein dicker Brocken, den es zu bezwingen gilt. Trotz großen Lobes für den Gegner will Schmidt die eigene Stärke und mannschaftliche Geschlossenheit seiner Truppe in den Vordergrund stellen.

Entscheidend auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt sei laut dem Heidenheimer Coach der richtige Umgang mit Niederlagen und Negativerlebnissen. Eine erste gute Nachricht gibt es für alle FCH-Fans bereits jetzt: Für die Partie in Wolfsburg stehen alle Spieler zur Verfügung.

Inwiefern am kommenden Samstagnachmittag gegen kurz nach 17.15 Uhr die zweite gute Nachricht hinzukommt, liegt ganz in schwäbischer Hand.