Samt Sensations-Tor: Spektakel zwischen Heidenheim und dem 1. FC Köln

Heidenheim - Lediglich drei Spiele finden in der Bundesliga am Samstagnachmittag statt. Und vor allem die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Köln bietet ein regelrechtes Spektakel. Die Gastgeber führen nach knapp 40 Minuten mit 2:1!

Eric Martel (l.) konnte die Führung für den 1. FC Heidenheim zwar egalisieren, doch die Gastgeber schlugen zurück. © Harry Langer/dpa

Zunächst brachte Marvin Pieringer die Heidenheimer mit einem Sensationstor in Führung (15.). Nach einem Einwurf schnappte sich Jan Schöppner den Ball, flankte ihn in die Mitte, wo Pieringer halb im Fallen mit einem angedeuteten Fallrückzieher mit dem Rücken zum Tor das Leder volley unter den Querbalken unterbringen konnte.

Doch nur drei Minuten später folgte der postwendende Ausgleich. Alessio Castro-Montes schlug die Kugel in den Sechzehnmeterraum, wo Aushilfsinnenverteidiger Eric Martel den Ball mit dem Hinterkopf ins Tor bugsieren konnte.

Aber die Hausherren hatten eine erneute Antwort parat. Julian Niehues brachte einen Abpraller in Richtung Tor von FC-Keeper Marvin Schwäbe. Zunächst konnte der Ball geblockt werden, doch von Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey kullerte die Kugel ins Tor (26.).

Schon nach neun Minuten konnte Ragnar Ache die Gäste in Front bringen, doch er scheiterte an Heidenheims Torwart Diant Ramaj. Der Deutsch-Kosovare verhinderte auch drei Zeigerumdrehungen später die Führung der Geißböcke durch Jakub Kaminski.

