1. FC Köln auf Stürmersuche: Gelingt dem Effzeh mit ihm ein Mega-Transfer?

Der 1. FC Köln ist weiterhin auf der Suche nach einem torgefährlichen Angreifer! Wird der Effzeh ausgerechnet beim Pokalsieger fündig?

Von Maurice Hossinger

Köln - Noch immer hat der 1. FC Köln keinen geeigneten Stürmer für die anstehende Rückrunde im Kampf um den Klassenerhalt aus dem Hut gezaubert. Werden die Geißböcke in ihrer Not also nun erfinderisch?

Timo Werner kam nach einer enttäuschenden Zeit beim FC Chelsea 2022 zurück zu RB Leipzig. © Jan Woitas/dpa Nicht erst seit wenigen Wochen ist bekannt, dass der Effzeh in vorderster Reihe ein waschechtes Tor-Problem hat. Lediglich zehn Tore konnte die Elf von Trainer Steffen Baumgart (51) in der laufenden Saison in der Bundesliga erzielen. Viel zu wenig für die Ambition Klassenerhalt! Um da nachzuhelfen, setzte man hinter den Kulissen am Geißbockheim in jüngerer Historie sämtliche Hebel in Bewegung, um Sturmjuwel Youssoufa Moukoko (18) von Borussia Dortmund loszueisen. 1. FC Köln Wird Ljubicic im Winter vom Hof gejagt? FC-Trainer Steffen Baumgart bezieht Stellung! Ohne Erfolg! Der 18-Jährige entschied sich für einen Verbleib beim amtierenden Vizemeister und wolle sich offenbar bei Schwarz-Gelb trotz namhafter Konkurrenz durchsetzen. Jetzt kommt allerdings ein ganz anderer Stürmer in die FC-Verlosung!

Timo Werner braucht Spielzeit für Heim-EM

Davie Selke (r.) machte in der Vorwoche © Uwe Anspach/dpa Wie Ran berichtet, solle man sich im Kölner Grüngürtel Gedanken um eine Winter-Leihe von Nationalspieler Timo Werner (27) von RB Leipzig machen. Ähnliches Manko wie schon bei BVB-Talent Moukoko: Die klamme Klubkasse! Erst vor wenigen Tagen machte Steffen Baumgart seinen Unmut über die interne Finanzkrise deutlich und sprach davon, "andere Lösungen zu finden", solle man keine Kohle mehr haben. Um einen Transfer - auch nur per Leihe - von Ex-Chelsea-Stürmer Werner allerdings in die Tat umsetzen zu können bedarf es liquider Mittel. Dafür sollen Akteure wie Noah Katterbach (22), Dimitris Limnios (25) oder Sargis Adamyan (30) den Klub lieber heute als Morgen verlassen. 1. FC Köln 1. FC Köln droht Verlust von Mega-Talent: Wechselt auch Justin Diehl zu diesem Rivalen? Schon am morgigen Sonntag (17.30 Uhr) können Davie Selke (28) und Co. im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Mainz 05 beweisen, dass es in der Winterpause keiner weiteren Konkurrenz bedarf.