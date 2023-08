1. FC Köln bastelt an Sensations-Rückkehr: Kommt dieser Fan-Liebling zurück nach Köln?

Köln - Um die Defensive zu stärken, hat sich der 1. FC Köln wohl für einen Champions-League-Teilnehmer und Ex-Publikumsliebling entschieden! Noch in dieser Woche soll der Transfer unter Dach und Fach gebracht werden.

Das wollen sich die FC-Bosse um Christian Keller (44) und Co. nun zu Nutzen machen und den 30-Jährigen zurück ans Geißbockheim holen.

Einziges Problem: Die Zeit! Denn schon am kommenden Freitag schließt in der Bundesliga das Transferfenster (18 Uhr). Eine Entscheidung um Heintz soll hingegen aber schon am heutigen Montag oder morgigen Dienstag fallen.

Erst vor Kurzem habe man sich hinter den Kulissen um die Verpflichtung eines Top-Innenverteidigers bemüht, aufgrund finanzieller Aspekte aber schließlich dagegen entschieden.

Am Sonntag tritt der FC dann bei Eintracht Frankfurt an. Möglicherweise schon mit Dominique Heintz im Kader!