1. FC Köln will umworbenen Mittelfeld-Star unbedingt halten: "Sind im Austausch"

Dennoch will man beim FC die Köpfe nicht in den Sand stecken und hofft noch immer auf ein Bekenntnis des 27-Jährigen zu dem Klub, dessen Trikot er seit nunmehr vier Jahren trägt.

Ein Verbleib des Österreichers hänge demnach insbesondere an der Frage, ob es den Geißböcken tatsächlich gelingt aufzusteigen und in die Bundesliga zurückzukehren. Denn: Ljubicic will unbedingt in einer Top-5-Liga spielen.

"Das ist nicht die 2. Bundesliga, sondern die Bundesliga", weiß auch Kessler.