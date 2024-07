Er soll zeigen, was in ihm steckt: 1. FC Köln bindet dieses Sorgenkind und hofft auf Tore

Köln - Der 1. FC Köln hat vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga den Vertrag mit Stürmer Florian Dietz (25) verlängert. Zur Vertragsdauer machte die Geißböcke keine Angaben.

Stürmer Florian Dietz (25) soll dem 1. FC Köln mit seinen Toren zum direkten Wiederaufstieg verhelfen. © Marius Becker/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

"Flo hat eine sehr lange Leidenszeit von über eineinhalb Jahren mit schweren verletzungsbedingten Rückschlägen hinter sich. In all dieser Zeit war Aufgeben für ihn nie eine Option. Mit ganz viel Professionalität und Willen hat sich Flo zurückgekämpft", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Deshalb habe man dem 25-Jährigen nochmals die Chance geben wollen, zu zeigen, was in ihm stecke, so der 47-Jährige weiter.

Dietz hatte im Dezember 2023 seinen ersten Profi-Einsatz nach fast 14 Monaten Verletzungspause gegen den FSV Mainz 05 bestritten.

Ab Herbst 2022 fiel der Angreifer wegen eines Kreuzbandrisses aus. Rund ein halbes Jahr zuvor hatte er seinen ersten Profivertrag bei den Kölnern unterschrieben.

Derweil muss der FC in den kommenden Wochen auf den Österreicher Florian Kainz (31) verzichten.