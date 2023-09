1. FC Köln: Derby-Held wechselt die Sportart und "geht einigen schon auf den Sack"

Marcel Risse (33, r.) war zuletzt drei Jahre für Viktoria Köln aktiv. © Marius Becker/dpa

Die Rede ist von Marcel Risse (33)! Der frühere U-Nationalspieler absolvierte insgesamt 176 Spiele in der Fußball-Bundesliga. 97 davon für die Geißböcke, 56 für den FSV Mainz 05, 20 für den 1. FC Nürnberg und drei für Bayer 04 Leverkusen.

Nun versucht der ehemalige Offensivakteur sein Glück in der US-Sportart. Genauer gesagt bei den Langenfeld Longhorns in der zweiten Liga. Dort kommt der 33-Jährige als Kicker zum Einsatz und hat bereits zwei Spiele absolviert, in denen er auch zwei Punkte erzielen konnte.

Zuletzt war der gebürtige Kölner für die Viktoria in der 3. Liga aktiv. Dort konnte er von 2020 bis 2023 in 96 Begegnungen zwölf Treffer erzielen, ehe er in diesem Sommer seine Profi-Laufbahn beendete.

Aber auch dort begeisterte er die Zuschauer mit seiner unfassbaren Schusstechnik, weshalb es kein Wunder ist, dass der Ex-FC-Profi nun beim American Football aktiv ist.