1. FC Köln droht Mega-Knall! Gerhard Struber vor dem Aus

Nach knapp vier Monaten Amtszeit könnte das Kapitel FC für Gerhard Struber (47) wieder beendet sein. © Marius Becker/dpa

Erst in der Sommerpause hatte der Bundesliga-Absteiger in Trainer Gerhard Struber (47) den Heilsbringer für eine neue Ära an der Seitenlinie geholt.

Exakt 126 Tage später könnte für den Nachfolger von Timo Schultz (47) das Kapitel FC wieder beendet sein! Denn: Laut Express sollen am heutigen Montag hinter verschlossenen Türen dicke Krisengespräche stattfinden.



Mit dabei: Geschäftsführer Christian Keller (45)! Auch der 45-Jährige steht demnach auf der Abschussliste und könnte zeitgleich mit Struber in die Wüste geschickt werden.

Der Ex-Boss von Jahn Regensburg wird seit Monaten für die desolate Transferpolitik und die im März 2023 verhängte Transfersperre verantwortlich gemacht.

Jetzt droht dem Effzeh der absolute Kollaps!