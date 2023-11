1. FC Köln droht Verlust von Mega-Talent: Wechselt auch Justin Diehl zu diesem Rivalen?

Justin Diehl kommt in der laufenden Saison in 17 Spielen auf 19 Torbeteiligungen (elf Tore und acht Vorlagen) © IMAGO / Beautiful Sports

Erst vor drei Jahren zog der FC im Rennen um die Dienste von Flo Wirtz den kürzeren - der damals 17-Jährige wechselte für kleines Geld zum Rheinrivalen Bayer 04 Leverkusen. Der Rest ist Geschichte.

Schon bald könnte dem Effzeh ein ähnliches Transfer-Fiasko drohen. Denn seit Wochen sollen hinter den Kulissen am Geißbockheim die Verhandlungen zwischen dem Klub und Jugendspieler Diehl ins Stocken geraten sein.

Hintergrund: Der U20-Nationalspieler hatte schon vor einigen Wochen keinen Hehl daraus gemacht den FC nach Ablauf seines Vertrags verlassen zu wollen.

Jetzt nimmt der Vertrags-Zoff offenbar neue Fahrt auf. Erst am Mittwoch hatte sich FC-Trainer Steffen Baumgart (51) über die Personalie geäußert und dabei seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht.

"Dieser Junge hat zwölf Jahre in diesem Verein gespielt. (...) Trotzdem gibt es ein ganz klares Statement von ihm, dass er nächstes Jahr nicht mehr mit uns arbeiten möchte. Daher stellt sich die Frage: Warum möchte er in seiner Heimatstadt, bei dem Verein, in dem er groß geworden ist, nicht Bundesliga spielen?"