1. FC Köln hat düstere Erinnerungen ans letzte Spiel gegen RB Leipzig

Am Freitagabend ist RB Leipzig zu Gast beim 1. FC Köln. An das letzte Spiel haben die Geißböcke nicht so gute Erinnerungen.

Von Michi Heymann

Köln - Die eine Mannschaft spielt gegen den Abstieg, die andere versucht die Qualifikation für die Champions League unter Dach und Fach zu bringen. Unterschiedliche Vorzeichen also vor dem Aufeinandertreffen des 1. FC Köln gegen RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). Doch gerade für die Sachsen ist ein Sieg Pflicht. Beim letzten Aufeinandertreffen kickte RB Leipzig den 1. FC Köln mit 6:0 aus der Red Bull Arena. © Jan Woitas/dpa Der Hauptkonkurrent um die Königsklasse, Borussia Dortmund, hat in der Bundesliga das vermeintlich schwerere Restprogramm vor sich. Noch liegt Schwarz-Gelb aber einen Zähler vor den Rasenballern. Wie beim 2:0 vergangene Woche gegen den SV Darmstadt herrscht für die Roten Bullen absolute Punktepflicht. Doch trotz der unterschiedlichen Tabellensituation fürchtet Leipzigs Trainer Marco Rose (47) am Freitag ein hartes Stück Arbeit: "Es gibt keine einfachen Bundesliga-Spiele, das ist klar. Der 1. FC Köln ist eine sehr leidenschaftliche und gut strukturiert verteidigende Mannschaft. Sie haben gute Umschaltspieler und Tempo. Auch am Ball arbeiten sie gut mit fußballerischen Lösungen." 1. FC Köln Drei Monate vor Turnierstart: Diesen zwei Stars des 1. FC Köln droht das EM-Aus! Unter ihrem neuen Coach Timo Schultz (46) würden die Geißböcke zudem sehr intensiv agieren. "Sie sind sehr gut organisiert und es ist schwierig, Räume zu finden. Köln befindet sich im Abstiegskampf, hat aber die Qualität, guten Fußball zu spielen. Es ist eine Mannschaft, die auch das Tempo am Flügel einsetzen möchte", so Leipzigs Trainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Zudem haben die Kölner noch eine Rechnung mit den Sachsen offen. Das Hinspiel in der Red Bull Arena ging 0:6 aus Sicht des "Effzeh" aus. Das soll dieses Mal anders laufen. RB Leipzig wird wohl nicht mehr so viel rotieren Dani Olmo (25) wirkte zuletzt etwas gehemmt. Vielleicht platzt gegen den 1. FC Köln der Knoten? © PICTURE POINT / S. Sonntag Inzwischen ist die Bundesliga der letzte Wettbewerb für die Roten Bullen in dieser Saison. Noch neun Spiele sind zu gehen. Viel rotieren wird Rose daher wohl eher nicht mehr. Vielmehr kommen jetzt nur noch seine besten Jungs zum Einsatz. Dazu zählt auch Dani Olmo (25), der allerdings in einem leichten Formtief steckt. Sein Trainer verteidigt ihn aber: "Er kann in den letzten Spielen noch mal so richtig zeigen, was für einen Mehrwert er für unsere Mannschaft bringt! Dann wird seine Formkurve stetig nach oben zeigen." Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 25 63:16 67 2 FC Bayern München 25 73:29 57 3 VfB Stuttgart 25 57:31 53 4 Borussia Dortmund 25 50:31 47 5 RB Leipzig 25 55:31 46 6 Eintracht Frankfurt 25 41:32 40 7 TSG 1899 Hoffenheim 25 44:47 33 8 SC Freiburg 25 34:45 33 9 FC Augsburg 25 40:41 32 10 SV Werder Bremen 25 34:39 30 11 1. FC Heidenheim 1846 25 34:43 28 12 Borussia Mönchengladbach 25 45:49 27 13 VfL Wolfsburg 25 30:41 25 14 1. FC Union Berlin 25 23:41 25 15 VfL Bochum 1848 25 30:52 25 16 1. FC Köln 25 19:42 18 17 1. FSV Mainz 05 25 20:46 16 18 SV Darmstadt 98 25 24:60 13 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

