1. FC Köln hilft dem DFB! Effzeh identifiziert Chaoten nach Bengalo-Hölle in Dortmund

Der 1. FC Köln muss blechen! Vom DFB bekamen die Kölner eine saftige Geldstrafe aufgebrummt, halfen allerdings bei der Ermittlung von Tätern.

Köln/Frankfurt - Der 1. FC Köln muss tiefer in die Tasche greifen als gedacht! Nicht nur die Tennisball-Aktion im Rheinderby bei Bayer 04 sorgte für Ärger - auch beim Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (1:6) benahmen sich einige Fans komplett daneben.

86 Bengalos fackelten die Kölner am 18. März in Dortmund ab. Das wären 86.000 Euro Strafe. © Bernd Thissen/dpa Neben der Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro aus dem Gastspiel in der BayArena müssen die Geißböcke zudem weitere Kohle blechen. Mitte März fackelten die mitgereisten Fans im Signal-Iduna-Park nämlich insgesamt 86 Bengalische Feuer ab und verletzten dabei einen Kameramann. Das hätte im Normalfall eine Geldstrafe in Höhe von 86.000 Euro bedeutet. Aber: Da sich der Klub bei der Suche nach den Übeltätern selbst engagierte und zwei Fan-Chaoten ausfindig machen konnte, reduzierte der DFB die Strafe kurzerhand um 50 Prozent! 1. FC Köln Nach dem Vorbild des Champions-League-Siegers: So läuft der 1. FC Köln bald auf Deutlich brutaler ging es hingegen am 22. April beim Auswärtsspiel in Sinsheim zur Sache. Einige "Fans" griffen damals einen Ordner an und schlugen ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch in diesem Fall zeigte sich der 1. FC Köln kooperativ, benannte zwei Schläger und reduzierte die Strafe somit von 25.000 Euro um die Hälfte.

In rund drei Wochen startet der Effzeh beim VfL Osnabrück (14. August, 20.45 Uhr) in die neue Saison. Dann geht es für die Geißböcke um den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals. Hoffentlich haben sich die Fans dann wieder im Griff ...