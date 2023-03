18.03.2023 20:30 945 Höchster Sieg unter Terzic! BVB zerlegt den Effzeh und springt mit Gala an die Spitze

Was für eine Machtdemonstration von Borussia Dortmund! Der BVB ballerte den 1. FC Köln am Samstagabend mit 6:1 vom Platz und sprangen an die Tabellenspitze.

Von Florian Mentele

Dortmund - Was für eine Machtdemonstration von Borussia Dortmund! Die Schwarz-Gelben ballerten den 1. FC Köln am Samstagabend mit 6:1 (4:1) vom Platz und sprangen - mit eindrucksvollen Grüßen gen München - an die Tabellenspitze. Donyell Malen (3.v.l.) egalisierte gegen Köln seine bisherige Saison-Ausbeute von lediglich einem Treffer. © INA FASSBENDER / AFP Etwas mussten sich die Zuschauer im ausverkauften Signal Iduna Park gedulden, die Begegnung startete intensiv, aber ohne große Highlights. Nach einer knappen Viertelstunde ging es dann aber direkt zu schnell für die Kölner Hintermannschaft. Donyell Malen setzte sich mit ein wenig Glück sowie viel Tempo auf der rechten Seite durch und bediente Raphael Guerreiro im Strafraum, der den Ball überlegt mit dem Außenrist an Effzeh-Keeper Schwäbe vorbei ins lange Eck zum 1:0 für die Hausherren beförderte (15. Minute). Nur 135 Sekunden später folgte bereits der zweite BVB-Streich. Über Süle und Bellingham kam die Kugel zu Reus, der sehenswert mit der Hacke auf Guerreiro ablegte. Auch der portugiesische Nationalspieler reagierte geistesgegenwärtig und bediente Haller, der das Leder ansatzlos aus 13 Metern zum Doppelschlag unter die Latte hämmerte (17.). Borussia Dortmund Frankreich-Legende Henry verrät, wohin BVB-Star Bellingham im Sommer wechselt! In der Folge steckten die Gäste zwar nicht auf, bemühten sich um den Anschluss und hatten bei einem VAR-Check aufgrund eines vermeintlichen Handspiels von Dahoud etwas Pech, aber auf der anderen Seite war die Borussia im letzten Drittel einfach eiskalt. Sébastien Haller beendete am Samstagabend seine Mini-Durststrecke von fünf Bundesliga-Partien ohne Tor. © INA FASSBENDER / AFP Sébastien Haller schnürt den ersten Doppelpack, auch Marco Reus trifft zweifach Starke Aktion! Donyell Malen (r) netzt zum 4:0 ein. © INA FASSBENDER / AFP Mit einer guten halben Stunde auf der Uhr zirkelte Bellingham den Ball in den Lauf von Malen, der aus kurzer Distanz zunächst noch an Schwäbe scheiterte, allerdings sofort nachsetzte und Guerreiro mitnahm, über den das Spielgerät bei Reus landete. Der BVB-Kapitän ließ dem Kölner Torwart bei seinem gefühlvollen Schlenzer in den linken Knick erneut keine Chance und erhöhte auf 3:0 (32.). Dortmund war jetzt im Flow und kaum noch zu stoppen. Wiederum nur vier Minuten später dribbelte sich Malen rechts im Sechzehner durch und zog ab, bevor sich Chabot dazwischenwerfen konnte. Anschließend jubelte der Elftal-Angreifer, denn es stand 4:0 (36.). Baumgarts Mannen bewiesen ungeachtet des unbändigen Sturmlaufs der Schwarz-Gelben Moral, Davie Selke gelang kurz vor der Pause nach zuletzt vier Effzeh-Spielen ohne eigenen Treffer der Anschluss (42.). Borussia Dortmund Kehrtwende bei BVB-Derbyheld: Glänzt er künftig in neuer Rolle? Trotzdem hielt sich die Hoffnung auf das Mega-Comeback auch nach dem Seitenwechsel in Grenzen. Die Borussia schaltete zunächst zwar ein paar Gänge zurück, blieb aber wachsam - und torhungrig! Nach einem wunderschönen Freistoß von Dahoud gegen die Latte verwertete Haller den Abpraller mühelos zur fünften Bude der Gastgeber (69.) und seinem ersten Doppelpack im schwarz-gelben Dress, ganz kurz darauf machte der von Malen bediente Reus das halbe Dutzend voll (70.). Auch das siebte oder sogar achte Tor hätte noch fallen können, der BVB ließ aber Gnade vor Recht ergehen und fuhr dennoch den höchsten Bundesliga-Sieg unter Coach Edin Terzic ein. Sébastien Haller überragte gegen Köln nicht nur als Dreh- und Angelpunkt der Offensive, sondern traf auch noch zum ersten Mal doppelt für den BVB. © INA FASSBENDER / AFP Statistiken zum Bundesliga-Spiel zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln Borussia Dortmund - 1. FC Köln 6:1 (4:1) Aufstellungen Borussia Dortmund: A. Meyer - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson (79. Rothe) - Dahoud (79. Hummels) - Malen (72. Meunier), Bellingham, Guerreiro, Reus (72. Reyna) - Haller (71. Modeste)

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot (58. Martel), Hector - Skhiri - Olesen, Ljubicic (83. K. Schindler), Kainz (58. Huseinbasic) - Adamjan (58. Maina), Selke (69. S. Tigges) Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin) Zuschauer: 81.365 (ausverkauft) Tore: 1:0 Guerreiro (15.), 2:0 Haller (17.), 3:0 Reus (32.), 4:0 Malen (36.), 4:1 Selke (42.), 5:1 Haller (69.), 6:1 Reus (70.)

Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Borussia Dortmund 25 55:31 53 2 FC Bayern München 24 71:25 52 3 RB Leipzig 25 49:30 45 4 1. FC Union Berlin 24 36:28 45 5 SC Freiburg 24 37:33 45 6 Eintracht Frankfurt 24 46:34 40 7 VfL Wolfsburg 25 44:32 38 8 1. FSV Mainz 05 24 39:35 36 9 Bayer 04 Leverkusen 24 43:39 34 10 Borussia Mönchengladbach 25 40:44 31 11 SV Werder Bremen 25 39:48 31 12 FC Augsburg 25 32:45 28 13 1. FC Köln 25 33:44 27 14 VfL Bochum 1848 25 27:56 25 15 TSG 1899 Hoffenheim 25 33:45 22 16 Hertha BSC 25 30:48 21 17 FC Schalke 04 25 21:45 21 18 VfB Stuttgart 25 29:42 20 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

